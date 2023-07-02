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Cidade Continental

Motorista fica ferido após invadir contramão e bater em ônibus na Serra

Acidente ocorreu na tarde deste domingo (2); segundo a PM, o condutor do veículo foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município

Publicado em 02 de Julho de 2023 às 20:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2023 às 20:05
Acidente em Cidade Continental
Acidente em Cidade Continental Crédito: Reprodução
Um motorista ficou ferido após invadir a contramão e bater de frente com um ônibus na Avenida Bicanga, no bairro Cidade Continental, na Serra, no início da noite deste domingo (2). O veículo era alugado e o condutor chegou a ficar preso às ferragens. Ele foi socorrido e foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município.
O repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, foi ao local do acidente e apurou que a colisão ocorreu por volta de 18h. Policiais que atenderam a ocorrência informaram que o motorista teria perdido o controle do veículo e invadido a contramão, atingindo um ônibus com dois ocupantes que vinha no sentido contrário.  Ninguém do ônibus ficou ferido.
O motorista, que não foi identificado e tem documentos de São Paulo e estaria no Espírito Santo a trabalho, quebrou o fêmur e teve cortes nos braços e politraumatismo. Ele foi levado consciente para o hospital. A reportagem da TV Gazeta também apurou no local que o motorista não quis fazer o teste do bafômetro e os policiais também teriam encontrado uma garrafa do tipo long neck no veículo. 
Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros disse que foi acionado para atender uma ocorrência de colisão entre veículos, por volta de 17h40, na Avenida Bicanga, em Cidade Continental, na Serra. Segundo populares, um coletivo e um veículo de passeio se chocaram de frente, sendo que o motorista do carro ficou preso às ferragens. A equipe realizou o desencarceramento e deixou a vítima aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A reportagem entrou em contato também com a Polícia Militar a Guarda Municipal da Serra para saber mais detalhes sobre o acidente, mas ainda não obteve retorno.

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