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Barra do Riacho

Adolescente morre afogado ao tentar salvar sobrinho em Aracruz

Criança de nove anos foi resgatada com vida por pescadores e os Bombeiros foram acionados para o resgate do adolescente, que teve o corpo encontrado no final da tarde deste domingo (2)

Publicado em 02 de Julho de 2023 às 19:38

André Afonso

André Afonso

Publicado em 

02 jul 2023 às 19:38
Moradores reunidos no local do afogamento na tarde deste domingo (2).
Moradores e turistas reunidos no local do afogamento na tarde deste domingo (2). Crédito: Redes Sociais
Um adolescente de 17 anos morreu afogado em Barra do Riacho, Aracruz, no Norte do Estado, na tarde deste domingo (2). O jovem, identificado como Julyeverson Reis, desapareceu quando entrou na água para salvar o sobrinho, uma criança de nove anos que estava se afogando. 
A criança foi resgatada com vida por pescadores e o Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate do adolescente, que teve o corpo encontrado no final da tarde. O afogamento aconteceu na altura do local conhecido como Boca do Rio, onde o Rio Riacho deságua no mar.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de 12h30 para atender a uma ocorrência de afogamento. Os militares delimitaram um perímetro e começaram a realizar as buscas, finalizando os trabalhos antes de 18h30. 
Após encontrarem o corpo do adolescente, os Bombeiros acionaram a Polícia Civil. A corporação foi procurada pela reportagem e respondeu, em nota enviada nesta segunda feita (3), disse que o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. As circunstâncias do afogamento estão sendo investigadas pela Delegacia de Aracruz.
A família da vítima relatou para a TV Gazeta Norte que é de Minas Gerais e vai levar o corpo para ser sepultado na cidade de Juiz de Fora (MG).

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