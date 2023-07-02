Adolescente morre afogado ao tentar salvar sobrinho em Aracruz

Moradores e turistas reunidos no local do afogamento na tarde deste domingo (2). Crédito: Redes Sociais

Um adolescente de 17 anos morreu afogado em Barra do Riacho, Aracruz, no Norte do Estado, na tarde deste domingo (2). O jovem, identificado como Julyeverson Reis, desapareceu quando entrou na água para salvar o sobrinho, uma criança de nove anos que estava se afogando.

A criança foi resgatada com vida por pescadores e o Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate do adolescente, que teve o corpo encontrado no final da tarde. O afogamento aconteceu na altura do local conhecido como Boca do Rio, onde o Rio Riacho deságua no mar.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de 12h30 para atender a uma ocorrência de afogamento. Os militares delimitaram um perímetro e começaram a realizar as buscas, finalizando os trabalhos antes de 18h30.

Após encontrarem o corpo do adolescente, os Bombeiros acionaram a Polícia Civil. A corporação foi procurada pela reportagem e respondeu, em nota enviada nesta segunda feita (3), disse que o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. As circunstâncias do afogamento estão sendo investigadas pela Delegacia de Aracruz.