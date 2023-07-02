Veja quem são as vítimas de acidente que matou família em Alto Rio Novo

À esquerda, o pai Juliano Nunes de Oliveira, de 30 anos, e o filho João Victor Andrade de Oliveira, de 9 anos. À esquerda, o tio Julierme Nunes de Oliveira, 34 anos. Os três foram encontrados sem vida após acidente no último sábado (1) Crédito: Redes Sociais

Das cinco vítimas do grave acidente na ES 164, em Córrego Água Limpa, na zona rural de Alto Rio Novo, Noroeste do Estado, quatro eram da mesma família . A colisão entre uma caminhonete e um carro no final da tarde de sábado (1º) matou Juliano Nunes de Oliveira, de 30 anos – que conduzia o carro, o filho dele, João Victor Andrade de Oliveira, de nove anos, e o irmão, Julierme Nunes de Oliveira, 34 anos. Nilson Carias, sem idade informada, também estava no automóvel e faleceu após ser socorrido.

O filho mais novo de Juliano, João Lucas Andrade de Oliveira, de quatro anos, ficou ferido e está internado em um hospital. As quatro pessoas que morreram e o filho mais novo de Juliano, que ficou ferido, estavam no mesmo carro. Segundo a Polícia Militar, o condutor não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O filho mais novo de Juliano, João Lucas, foi levado para o Hospital e Maternidade São José, onde segue internado. Não há informações sobre o estado do menino. A família é da região de São José, no município de Mantenópolis.

Entenda o acidente

Os dois veículos após a colisão na ES 164, em Alto Rio Novo Crédito: Redes Sociais

Uma caminhonete Ford Ranger, apenas com o condutor (que não teve ferimentos graves), e o Volkswagem Gol, com o motorista e outros quatro ocupantes, bateram de frente na ES 164. As quatro pessoas que morreram e o menino que ficou ferido estavam no carro, que teria invadido a contramão, segundo informou o homem que conduzia o outro veículo à Polícia Militar.

A Polícia Civil também informou que testemunhas do acidente repassaram à Central de Teleflagrante, que o carro com as vítimas teria invadido a contramão.

O motorista do Ford Ranger, que tem 46 anos, foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse a prisão em flagrante, de acordo com a Polícia Cívil. Ele chegou a realizar o teste do bafômetro na Delegacia, que deu negativo.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi por volta das 17 horas de sábado (1º). O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar no local encontrou as equipes do Samu e ambulâncias municipais socorrendo o passageiro do gol, Nilson Carias, que foi encontrado com vida e morreu no hospital. A criança de quatro anos foi socorrida e encaminhada pro Hospital e Maternidade São José, em Colatina.

Antes de ser conduzido à Delegacia, o condutor da Ranger também foi socorrido e encaminhado para o hospital. Ele recebeu atendimento médico e foi liberado, sem lesões graves.

Os outros três ocupantes, entre eles o motorista, foram encontrados mortos dentro do carro, sendo retirados das ferragens pelos militares. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para serem necropsiados e liberados para os familiares.