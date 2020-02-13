Rio Itabapoana sobe 2,80 metros e alaga ruas em Bom Jesus do Norte

O Rio Itabapoana, que corta o município de Bom Jesus do Norte, na região Sul do Espírito Santo, não para de subir e atingiu 2,84 acima do nível normal na tarde desta quinta-feira (13). Segundo a Defesa Civil da cidade, o nível de transbordamento ocorre aos 2,60 metros. Ruas ficaram alagadas e famílias já estão fora de casa.
Segundo a assessoria de comunicação do município, equipes da prefeitura estão dando suporte para as famílias que queiram sair de suas casas. Até o momento já foram retiradas duas famílias que estão em casa de parentes. As ruas Laurindo Inácio de Souza e Luiz Marques, do bairro Silvana, foram afetadas.
Nós tivemos duas ruas atingidas. A água já está baixando e acreditamos que o nível recue, disse o coordenador do município Flávio do Nascimento.