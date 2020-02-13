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Chuva no ES

Rio Itabapoana sobe 2,80 metros e alaga ruas em Bom Jesus do Norte

Segundo a assessoria de comunicação do município, equipes da prefeitura estão dando suporte para as famílias que queiram sair de suas casas

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 20:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 20:27
Rio Itabapoana em Bom Jesus do Norte Crédito: Alan Gonçalves
O Rio Itabapoana, que corta o município de Bom Jesus do Norte, na região Sul do Espírito Santo, não para de subir e atingiu 2,84 acima do nível normal na tarde desta quinta-feira (13). Segundo a Defesa Civil da cidade, o nível de transbordamento ocorre aos 2,60 metros. Ruas ficaram alagadas e famílias já estão fora de casa.
Ruas do bairro Silvana ficaram alagadas Crédito: Divulgação
Segundo a assessoria de comunicação do município, equipes da prefeitura estão dando suporte para as famílias que queiram sair de suas casas. Até o momento já foram retiradas duas famílias que estão em casa de parentes. As ruas Laurindo Inácio de Souza e Luiz Marques, do bairro Silvana, foram afetadas.
Nós tivemos duas ruas atingidas. A água já está baixando e acreditamos que o nível recue, disse o coordenador do município Flávio do Nascimento.

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