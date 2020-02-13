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Inmet alerta para chuva com perigo potencial para 74 cidades do ES

O alerta começou a valer às 14h desta quinta, e expira às 14h de sexta-feira (14); riscos potenciais são alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com tais áreas de risco

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 19:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 19:04
Tempo nublado em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta quinta-feira (13) um aviso meteorológico de acumulado de chuva, com perigo potencial, para 74 cidades do Espírito Santo. O alerta começou a valer às 14h desta quinta, e expira às 14h de sexta-feira (14).
Os riscos potenciais são alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com tais áreas de risco. O instituto instrui que moradores evitem enfrentar o mau tempo, que observem alterações nas encostas e evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

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Em caso de emergência, ligar para a Defesa Civil no número 199 ou para o Corpo de Bombeiros, no telefone 193.

ALERTA VERMELHO NO SUL

Na quarta-feira (12), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) publicou um alerta vermelho para chuvas intensas, com risco de alagamentos e deslizamentos para 19 cidades do Sul do Espírito Santo. O aviso começa a valer a partir desta quinta-feira (13) e termina às 23h59. Em janeiro, o Sul do Estado foi castigado com fortes chuvas.
"O tempo seguirá instável com condição para chuvas de moderada a forte intensidade durante a quinta-feira (13). Ao final do período, haverá condição para acumulados elevados em alguns municípios", diz o alerta, que também é válido para municípios de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

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