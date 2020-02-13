Inmet alerta para chuva com perigo potencial para 74 cidades do ES

Tempo nublado em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta quinta-feira (13) um aviso meteorológico de acumulado de chuva, com perigo potencial, para 74 cidades do Espírito Santo. O alerta começou a valer às 14h desta quinta, e expira às 14h de sexta-feira (14).

Os riscos potenciais são alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com tais áreas de risco. O instituto instrui que moradores evitem enfrentar o mau tempo, que observem alterações nas encostas e evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

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Em caso de emergência, ligar para a Defesa Civil no número 199 ou para o Corpo de Bombeiros, no telefone 193.

ALERTA VERMELHO NO SUL