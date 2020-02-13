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#GazetaNaFolia

Carnaval de Vitória: folia no Sambão começa nesta quinta-feira

Família Real abre a festa na avenida. Desfiles das escolas de samba do Grupo B começam às 21h no Sambão do Povo

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 16:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 16:54
Festa no Sambão do Povo começa nesta quinta-feira Crédito: Secundo Rezende
Falta pouco para os capixabas caírem na folia e invadirem o Sambão do PovoO Carnaval de Vitória começa já nesta quinta-feira (13), com o desfile das escolas de samba do Grupo B. E o melhor de tudo, a entrada é gratuita. 
Os portões abrem às 20h, com início dos desfiles às 21h. A Família Real, eleita por concurso, faz a abertura da festa na avenida. Pela primeira vez, uma rainha trans é parte da corte. A escolhida foi Melanie Jordan, de 20 anos. Ela estará acompanha do Rei Momo Augusto Silva Ferrari Oliveira, 22 anos, a rainha Suelen Cecília Barbosa, 28 anos, e as princesas Eduarda Lima das Neves, 26 (1ª princesa) e Joyce Alves Gonçalves, 19 (2ª princesa).

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A primeira escola a desfilar nesta quinta-feira é a Tradição Serrana. Logo em seguida vem União Jovem de Itacibá, Mocidade Serrana e Independente de Eucalipto. A escola Império de Fátima é quem encerra a festa. 
Pega no Samba abre os desfiles da sexta-feira (14) no Sambão do Povo Crédito: Vitor Jubini

SEXTA-FEIRA

Buscando uma vaga no Grupo Especial, as escolas do Grupo A se apresentam na sexta-feira (14). Os desfiles começam às 22h. Cada escola terá 55 minutos para se apresentar. A folia na avenida começa com a escola Pega no Samba e termina com a Mocidade da Praia.

SÁBADO

No sábado (15), último dia de desfile, as escolas do Grupo Especial entram na avenida. A festa está marcada para começar às 22h. A primeira a desfilar é a Unidos da Piedade, seguida da Jucutuquara, MUG, Boa Vista, Imperatriz do Forte e Novo Império. O encerramento fica por conta da São Torquato. 
São Torquato será a última escola a se apresentar no sábado (15), encerrando os três dias de festa no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira
Os ingressos podem ser adquiridos no endereço www.carnavaldevitoria.com.br e custam a partir de R$ 25. Para a arquibancada também possível comprar ingresso diretamente no Sambão, das 18h às 22h. 

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Confira a ordem dos desfiles das escolas:

QUINTA-FEIRA (13/02)

  • Tradição Serrana
  • União Jovem de Itacibá;
  • Mocidade Serrana;
  • Independente de Eucalipto;
  • Império de Fátima

SEXTA-FEIRA (14/02)

  • Pega no Samba;
  • Chega Mais;
  • Andaraí;
  • Rosas de Ouro;
  • Chegou O Que Faltava;
  • Unidos de Barreiros;
  • Mocidade da Praia

SÁBADO (15/02)

  • Unidos da Piedade;
  • Jucutuquara;
  • MUG;
  • Boa Vista;
  • Novo Império;
  • Imperatriz do Forte;
  • São Torquato

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