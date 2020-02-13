Carnaval de Vitória: folia no Sambão começa nesta quinta-feira

Falta pouco para os capixabas caírem na folia e invadirem o Sambão do Povo. O Carnaval de Vitória começa já nesta quinta-feira (13), com o desfile das escolas de samba do Grupo B. E o melhor de tudo, a entrada é gratuita.
Os portões abrem às 20h, com início dos desfiles às 21h. A Família Real, eleita por concurso, faz a abertura da festa na avenida. Pela primeira vez, uma rainha trans é parte da corte. A escolhida foi Melanie Jordan, de 20 anos. Ela estará acompanha do Rei Momo Augusto Silva Ferrari Oliveira, 22 anos, a rainha Suelen Cecília Barbosa, 28 anos, e as princesas Eduarda Lima das Neves, 26 (1ª princesa) e Joyce Alves Gonçalves, 19 (2ª princesa).
A primeira escola a desfilar nesta quinta-feira é a Tradição Serrana. Logo em seguida vem União Jovem de Itacibá, Mocidade Serrana e Independente de Eucalipto. A escola Império de Fátima é quem encerra a festa.
SEXTA-FEIRA
Buscando uma vaga no Grupo Especial, as escolas do Grupo A se apresentam na sexta-feira (14). Os desfiles começam às 22h. Cada escola terá 55 minutos para se apresentar. A folia na avenida começa com a escola Pega no Samba e termina com a Mocidade da Praia.
SÁBADO
No sábado (15), último dia de desfile, as escolas do Grupo Especial entram na avenida. A festa está marcada para começar às 22h. A primeira a desfilar é a Unidos da Piedade, seguida da Jucutuquara, MUG, Boa Vista, Imperatriz do Forte e Novo Império. O encerramento fica por conta da São Torquato.
Os ingressos podem ser adquiridos no endereço www.carnavaldevitoria.com.br e custam a partir de R$ 25. Para a arquibancada também possível comprar ingresso diretamente no Sambão, das 18h às 22h.
Confira a ordem dos desfiles das escolas:
QUINTA-FEIRA (13/02)
- Tradição Serrana
- União Jovem de Itacibá;
- Mocidade Serrana;
- Independente de Eucalipto;
- Império de Fátima
SEXTA-FEIRA (14/02)
- Pega no Samba;
- Chega Mais;
- Andaraí;
- Rosas de Ouro;
- Chegou O Que Faltava;
- Unidos de Barreiros;
- Mocidade da Praia
SÁBADO (15/02)
- Unidos da Piedade;
- Jucutuquara;
- MUG;
- Boa Vista;
- Novo Império;
- Imperatriz do Forte;
- São Torquato