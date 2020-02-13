Carnaval de Vitória: folia no Sambão começa nesta quinta-feira

A primeira escola a desfilar nesta quinta-feira é a Tradição Serrana . Logo em seguida vem União Jovem de Itacibá, Mocidade Serrana e Independente de Eucalipto. A escola Império de Fátima é quem encerra a festa.

No sábado (15), último dia de desfile, as escolas do Grupo Especial entram na avenida. A festa está marcada para começar às 22h. A primeira a desfilar é a Unidos da Piedade, seguida da Jucutuquara, MUG, Boa Vista, Imperatriz do Forte e Novo Império. O encerramento fica por conta da São Torquato.