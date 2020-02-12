Escolas do grupo A importam profissionais para brilhar ainda mais no Carnaval

Marlon Lamar, do Rio de Janeiro, e Waleska Gomes, de São Paulo, vão formar um dos casais de mestre-sala e porta-bandeira da Barreiros Crédito: Facebook

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A escola Rosas de Ouro, da Serra, já traz o seu samba-enredo com um "sotaque carioca", uma vez que foi produzido no Rio de Janeiro, com a participação de intérpretes reconhecidos naquele Estado. Bruno Revelação é um dos compositores e estará no desfile desta semana. O presidente da agremiação, Reginaldo Silva, ainda tenta uma brecha na agenda de outro compositor - Ito Melodia, da União da Ilha (RJ) - para que ele também se junte aos demais intérpretes.

Bruno Revelação e Ito Melodia, de escolas cariocas, estão entre os compositores do samba-enredo da Rosas de Ouro Crédito: Facebook

Além disso, Reginaldo disse que virá um casal de mestre-sala e porta-bandeira diretamente do Rio e são esperados ao menos 50 ritmistas de lá para compor a bateria da Rosas de Ouro. A Chegou o que Faltava, de Goiabeiras, também terá ritmistas cariocas levando o samba para a avenida.

A Barreiros é outra escola que já garantiu a participação de profissionais do Rio de Janeiro para incrementar o seu desfile. Um dos componentes da comissão de frente da Salgueiro (RJ), no ano passado, tornou-se coreógrafo da ala da escola capixaba de São Cristóvão.

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Também vão marcar presença no Sambão pela Barreiros o mestre-sala Marlon Lamar, da Portela (RJ), e a porta-bandeira Waleska Gomes, da Tucuruvi (SP). "Estamos investindo bastante nos quesitos, andando com o regulamento debaixo do braço, para tentar voltar ao grupo especial", ressaltou o presidente da Barreiros, Jadilson Damascena.

Casal de mestre-sala e porta-bandeira do Rio já é uma tradição na Mocidade da Praia, segundo o presidente Luciano de Paula Pires. Pelo terceiro ano, Marcos Ferreira, da Estácio, e Fernanda Love, da Beija-Flor, vão representar a agremiação da Praia do Canto no desfile do grupo A.

Um dos destaques da Chega Mais será a dançarina carioca Rita Cadillac, famosa por ser uma das chacretes no programa de TV Cassino do Chacrinha. Ela vai representar Dora Vivacqua, a Luz Del Fuego, que será homenageada pela escola de samba das comunidades do Quadro e Santa Teresa, em Vitória.

A dançarina Rita Cadillac vai sair de destaque em um dos carros da Chega Mais Crédito: Lucas Ávila

A presidente da agremiação, Maria José Gegenheimer da Silva, acrescenta que um dos carros alegóricos também vai conduzir componentes de vários Estados que são naturistas, uma prática que valoriza a aproximação com a natureza e tem como uma das características o nudismo.