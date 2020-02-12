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"Made in Rio"

Escolas do grupo A importam profissionais para brilhar ainda mais no Carnaval

Além de especialistas para a montagem de carros alegóricos, agora intérpretes, ritmistas e até casal de mestre-sala e porta-bandeira integram agremiações que querem voltar ao grupo especial

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 13:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 13:23
Marlon Lamar, do Rio de Janeiro, e Waleska Gomes, de São Paulo, vão formar um dos casais de mestre-sala e porta-bandeira da Barreiros Crédito: Facebook
Já se tornou tradição do Carnaval de Vitória receber equipes do Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, para ajudar na montagem de alegorias. Mas tem escola apostando no talento de outros profissionais para brilhar ainda mais no Sambão. Há ritmistas, casal de mestre-sala e porta-bandeira e intérpretes sendo "importados", principalmente do Rio de Janeiro, para participar de desfiles de escolas do grupo A, que se apresentam na próxima sexta-feira (14) e estão na expectativa de retornar à elite do Carnaval.

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A escola Rosas de Ouro, da Serra, já traz o seu samba-enredo com um "sotaque carioca", uma vez que foi produzido no Rio de Janeiro, com a participação de intérpretes reconhecidos naquele Estado. Bruno Revelação é um dos compositores e estará no desfile desta semana. O presidente da agremiação, Reginaldo Silva, ainda tenta uma brecha na agenda de outro compositor - Ito Melodia, da União da Ilha (RJ) - para que ele também se junte aos demais intérpretes.
Bruno Revelação e Ito Melodia, de escolas cariocas, estão entre os compositores do samba-enredo da Rosas de Ouro Crédito: Facebook
Além disso, Reginaldo disse que virá um casal de mestre-sala e porta-bandeira diretamente do Rio e são esperados ao menos 50 ritmistas de lá para compor a bateria da Rosas de Ouro. A Chegou o que Faltava, de Goiabeiras, também terá ritmistas cariocas levando o samba para a avenida. 
A Barreiros é outra escola que já garantiu a participação de profissionais do Rio de Janeiro para incrementar o seu desfile. Um dos componentes da comissão de frente da Salgueiro (RJ), no ano passado, tornou-se coreógrafo da ala da escola capixaba de São Cristóvão.

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Também vão marcar presença no Sambão pela Barreiros o mestre-sala Marlon Lamar, da Portela (RJ), e a porta-bandeira Waleska Gomes, da Tucuruvi (SP). "Estamos investindo bastante nos quesitos, andando com o regulamento debaixo do braço, para tentar voltar ao grupo especial", ressaltou o presidente da Barreiros, Jadilson Damascena.
Casal de mestre-sala e porta-bandeira do Rio já é uma tradição na Mocidade da Praia, segundo o presidente Luciano de Paula Pires. Pelo terceiro ano, Marcos Ferreira, da Estácio, e Fernanda Love, da Beija-Flor, vão representar a agremiação da Praia do Canto no desfile do grupo A. 
Um dos destaques da Chega Mais será a dançarina carioca Rita Cadillac, famosa por ser uma das chacretes no programa de TV Cassino do Chacrinha. Ela vai representar Dora Vivacqua, a Luz Del Fuego, que será homenageada pela escola de samba das comunidades do Quadro e Santa Teresa, em Vitória.
A dançarina Rita Cadillac vai sair de destaque em um dos carros da Chega Mais Crédito: Lucas Ávila
A presidente da agremiação, Maria José Gegenheimer da Silva, acrescenta que um dos carros alegóricos também vai conduzir componentes de vários Estados que são naturistas,  uma prática que valoriza a aproximação com a natureza e tem como uma das características o nudismo. 

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