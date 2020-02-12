Escolas do grupo A importam profissionais para brilhar ainda mais no Carnaval

Já se tornou tradição do Carnaval de Vitória receber equipes do Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, para ajudar na montagem de alegorias. Mas tem escola apostando no talento de outros profissionais para brilhar ainda mais no Sambão. Há ritmistas, casal de mestre-sala e porta-bandeira e intérpretes sendo "importados", principalmente do Rio de Janeiro, para participar de desfiles de escolas do grupo A, que se apresentam na próxima sexta-feira (14) e estão na expectativa de retornar à elite do Carnaval.
A escola Rosas de Ouro, da Serra, já traz o seu samba-enredo com um "sotaque carioca", uma vez que foi produzido no Rio de Janeiro, com a participação de intérpretes reconhecidos naquele Estado. Bruno Revelação é um dos compositores e estará no desfile desta semana. O presidente da agremiação, Reginaldo Silva, ainda tenta uma brecha na agenda de outro compositor - Ito Melodia, da União da Ilha (RJ) - para que ele também se junte aos demais intérpretes.
Além disso, Reginaldo disse que virá um casal de mestre-sala e porta-bandeira diretamente do Rio e são esperados ao menos 50 ritmistas de lá para compor a bateria da Rosas de Ouro. A Chegou o que Faltava, de Goiabeiras, também terá ritmistas cariocas levando o samba para a avenida.
A Barreiros é outra escola que já garantiu a participação de profissionais do Rio de Janeiro para incrementar o seu desfile. Um dos componentes da comissão de frente da Salgueiro (RJ), no ano passado, tornou-se coreógrafo da ala da escola capixaba de São Cristóvão.
Também vão marcar presença no Sambão pela Barreiros o mestre-sala Marlon Lamar, da Portela (RJ), e a porta-bandeira Waleska Gomes, da Tucuruvi (SP). "Estamos investindo bastante nos quesitos, andando com o regulamento debaixo do braço, para tentar voltar ao grupo especial", ressaltou o presidente da Barreiros, Jadilson Damascena.
Casal de mestre-sala e porta-bandeira do Rio já é uma tradição na Mocidade da Praia, segundo o presidente Luciano de Paula Pires. Pelo terceiro ano, Marcos Ferreira, da Estácio, e Fernanda Love, da Beija-Flor, vão representar a agremiação da Praia do Canto no desfile do grupo A.
Um dos destaques da Chega Mais será a dançarina carioca Rita Cadillac, famosa por ser uma das chacretes no programa de TV Cassino do Chacrinha. Ela vai representar Dora Vivacqua, a Luz Del Fuego, que será homenageada pela escola de samba das comunidades do Quadro e Santa Teresa, em Vitória.
A presidente da agremiação, Maria José Gegenheimer da Silva, acrescenta que um dos carros alegóricos também vai conduzir componentes de vários Estados que são naturistas, uma prática que valoriza a aproximação com a natureza e tem como uma das características o nudismo.