O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu nesta quarta-feira (12) um alerta vermelho para chuvas intensas, com risco de alagamentos e deslizamentos para 19 cidades do Sul do Espírito Santo. O aviso começa a valer a partir desta quinta-feira (13) e termina no mesmo dia, às 23h59. Em janeiro, o Sul do Estado foi castigado com fortes chuvas.
"O tempo seguirá instável com condição para chuvas de moderada a forte intensidade durante a quinta-feira (13). Ao final do período, haverá condição para acumulados elevados em alguns municípios", diz o alerta, que também é válido para municípios de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.
Aos moradores que vivem nas áreas abaixo citadas, instrução é que evitem enfrentar o mau tempo, observem alterações nas encostas e evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para mais informações, moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou Corpo de Bombeiros pelo 193.
CIDADES QUE RECEBERAM ALERTA DO INPE
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
Cidades do Sul do Espírito Santo têm alerta vermelho para chuva