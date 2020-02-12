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Aviso do Inpe

Cidades do Sul do Espírito Santo têm alerta vermelho para chuva

Aviso começa a valer a partir desta quinta-feira (13) e termina no mesmo dia, às 23h59; veja lista dos municípios que receberam o alerta

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 20:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 20:28
Alerta vermelho para cidades do Sul é de chuvas intensas Crédito: Carlos Alberto
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu nesta quarta-feira (12) um alerta vermelho para chuvas intensas, com risco de alagamentos e deslizamentos para 19 cidades do Sul do Espírito Santo. O aviso começa a valer a partir desta quinta-feira (13) e termina no mesmo dia, às 23h59. Em janeiro, o Sul do Estado foi castigado com fortes chuvas.
"O tempo seguirá instável com condição para chuvas de moderada a forte intensidade durante a quinta-feira (13). Ao final do período, haverá condição para acumulados elevados em alguns municípios", diz o alerta, que também é válido para municípios de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

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Aos moradores que vivem nas áreas abaixo citadas, instrução é que evitem enfrentar o mau tempo, observem alterações nas encostas e evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para mais informações, moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou Corpo de Bombeiros pelo 193.

CIDADES QUE RECEBERAM ALERTA DO INPE

  • Alegre
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Divino de São Lourenço
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibitirama
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Presidente Kennedy
  • São José do Calçado
Cidades do Sul do Espírito Santo têm alerta vermelho para chuva

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