Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bombeiros confirmam sexta morte em São Paulo por causa da chuva
Mortes em SP

Bombeiros confirmam sexta morte em São Paulo por causa da chuva

No boletim de ocorrência é destacada a dificuldade de os bombeiros chegarem até o corpo, por causa do grande volume de barro onde ele foi encontrado, no bairro Santa Ella, que fica às margens do rio Tietê

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 18:58
Chuvas em São Paulo Crédito: Agência Brasil/ Reprodução
A sexta morte por causa das fortes chuvas no estado de São Paulo, na segunda-feira passada (10), foi confirmada nesta quarta-feira (12), em Araçariguama (53 km de SP). As outras mortes ocorreram em Marília e Botucatu, respectivamente 435 km e 238 km da capital paulista. 
Segundo a Prefeitura de Araçariguama, gestão João Batista Damy Corrêa Júnior (sem partido), Adriano Marques de Melo, 35 anos, foi levado pela enxurrada na segunda e seu corpo foi encontrado somente nesta quarta, por volta de 6h30. 
No boletim de ocorrência é destacada a dificuldade de os bombeiros chegarem até o corpo, por causa do grande volume de barro onde ele foi encontrado, no bairro Santa Ella, que fica às margens do rio Tietê, que transbordou e alagou ruas. 

Veja Também

Chuva no ES: após perder tudo, empresário inaugura churrasquinho

Cinquenta cidades do ES têm alerta de chuvas intensas, vendaval e raios

A Guarda Civil Municipal disse que Melo e um amigo tentaram enfrentar a correnteza na segunda-feira, dia em que a capital paulista, região metropolitana, litoral e interior foram assolados por chuva constante. 
De acordo com um guarda-civil, que pediu para não ter o nome publicado, um outro amigo tentou convencer Melo a não enfrentar a forte correnteza. "Porém, a vítima e mais uma pessoa entraram na água. Quando o amigo percebeu que não dava para encarar a água, voltou. Mas o outro rapaz não conseguiu e acabou sendo levado pela correnteza", explicou. 
Segundo os bombeiros, 22 pessoas foram retiradas de áreas de risco em Araçariguama, sendo uma pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, 17 em embarcações e quatro por terra, por meio de uma trilha feita com a ajuda de um trator. 

Veja Também

Bombeiros recebem mais de 7 mil chamados devido às chuvas em São Paulo

São Paulo registra em uma noite 66% da chuva prevista para fevereiro

Foram usadas na ação sete viaturas, ocupadas ao todo por 18 bombeiros do 15º Grupamento de Sorocaba (99 km de SP).

DESABRIGADOS E DESALOJADOS POR CAUSA DA CHUVA

Araçariguama: 5 desalojados e 20 desabrigados
Barueri: 3 desalojados
Botucatu: 125 desabrigados e 30 desalojados.
Carapicuíba: 65 desalojados
Capivari: 27 desabrigados e 12 desalojados 
Cubatão: 2 desalojados
Juquiá: 3 desalojados
Peruíbe: 6 desabrigados e 100 desalojados.
Pirapora do Bom Jesus: 17 desalojados e 100 desabrigados
Taboão da Serra: 32 desalojados
Itaquaquecetuba: 100 desalojados 28 desabrigados
Itu: 23 desalojados e 3 desabrigados.
Guarulhos: 40 desalojados 12 desabrigados.
Jandira: 32 desalojados
Osasco: 48 desalojados
São Bernardo do Campo: 100 desalojados 
Juquitiba: 1 desalojado.
Salto: 16 desalojados 
Ribeirão Pires: 4 desalojados 
Santana de Parnaíba: 32 desalojados 
Total: 759 desalojados e 234 desabrigados 
Fonte: Governo do Estado de São Paulo
*Dados atualizados pela Defesa Civil na tarde de terça-feira (11)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados