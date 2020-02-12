Bombeiros confirmam sexta morte em São Paulo por causa da chuva

Chuvas em São Paulo Crédito: Agência Brasil/ Reprodução

A sexta morte por causa das fortes chuvas no estado de São Paulo, na segunda-feira passada (10), foi confirmada nesta quarta-feira (12), em Araçariguama (53 km de SP). As outras mortes ocorreram em Marília e Botucatu, respectivamente 435 km e 238 km da capital paulista.

Segundo a Prefeitura de Araçariguama, gestão João Batista Damy Corrêa Júnior (sem partido), Adriano Marques de Melo, 35 anos, foi levado pela enxurrada na segunda e seu corpo foi encontrado somente nesta quarta, por volta de 6h30.

No boletim de ocorrência é destacada a dificuldade de os bombeiros chegarem até o corpo, por causa do grande volume de barro onde ele foi encontrado, no bairro Santa Ella, que fica às margens do rio Tietê, que transbordou e alagou ruas.

A Guarda Civil Municipal disse que Melo e um amigo tentaram enfrentar a correnteza na segunda-feira, dia em que a capital paulista, região metropolitana, litoral e interior foram assolados por chuva constante.

De acordo com um guarda-civil, que pediu para não ter o nome publicado, um outro amigo tentou convencer Melo a não enfrentar a forte correnteza. "Porém, a vítima e mais uma pessoa entraram na água. Quando o amigo percebeu que não dava para encarar a água, voltou. Mas o outro rapaz não conseguiu e acabou sendo levado pela correnteza", explicou.

Segundo os bombeiros, 22 pessoas foram retiradas de áreas de risco em Araçariguama, sendo uma pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, 17 em embarcações e quatro por terra, por meio de uma trilha feita com a ajuda de um trator.

Foram usadas na ação sete viaturas, ocupadas ao todo por 18 bombeiros do 15º Grupamento de Sorocaba (99 km de SP).

DESABRIGADOS E DESALOJADOS POR CAUSA DA CHUVA

Araçariguama: 5 desalojados e 20 desabrigados

Barueri: 3 desalojados

Botucatu: 125 desabrigados e 30 desalojados.

Carapicuíba: 65 desalojados

Capivari: 27 desabrigados e 12 desalojados

Cubatão: 2 desalojados

Juquiá: 3 desalojados

Peruíbe: 6 desabrigados e 100 desalojados.

Pirapora do Bom Jesus: 17 desalojados e 100 desabrigados

Taboão da Serra: 32 desalojados

Itaquaquecetuba: 100 desalojados 28 desabrigados

Itu: 23 desalojados e 3 desabrigados.

Guarulhos: 40 desalojados 12 desabrigados.

Jandira: 32 desalojados

Osasco: 48 desalojados

São Bernardo do Campo: 100 desalojados

Juquitiba: 1 desalojado.

Salto: 16 desalojados

Ribeirão Pires: 4 desalojados

Santana de Parnaíba: 32 desalojados

Total: 759 desalojados e 234 desabrigados

Fonte: Governo do Estado de São Paulo