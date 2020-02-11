Cinquenta cidades do ES têm alerta de chuvas intensas, vendaval e raios

De acordo com o Inpe, na área do aviso, ocorrerão pancadas de chuva acompanhadas de raios. Essa chuva, segundo previsão, poderá ser intensa em um curto período e vir com rajadas de vento de forte intensidade. Veja lista

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 08:17

Caique Verli

Terça-feira (11) de chuva e tempo nublado na Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto
A terça-feira (11) pode ser de mais tempestades no Espírito Santo. Um aviso emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) alerta para risco de chuvas intensas com raios e vendaval para 50 municípios do Estado.
O alerta é válido até as 23h59 desta terça-feira e atinge também cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. De acordo com o instituto, na área do aviso, ocorrerão pancadas de chuva acompanhadas de raios. Essa chuva, segundo previsão, poderá ser intensa em um curto período e vir com rajadas de vento de forte intensidade.
No Espírito Santo, o alerta é válido para cidades de todas as regiões do Estado, incluindo a Região Sul, castigada em janeiro por fortes chuvas, e municípios da Grande Vitória. Confira abaixo a lista de cidades do ES que podem ter chuvas intensas nesta terça-feira:

  1. Afonso Cláudio

  2. Alegre

  3. Alfredo Chaves

  4. Anchieta

  5. Apiacá

  6. Aracruz

  7. Atílio Vivacqua

  8. Bom Jesus do Norte

  9. Brejetuba

  10. Cachoeiro de Itapemirim

  11. Cariacica

  12. Castelo

  13. Conceição do Castelo

  14. Divino de São Lourenço

  15. Domingos Martins

  16. Dores do Rio Preto

  17. Fundão

  18. Guaçuí

  19. Guarapari

  20. Ibatiba

  21. Ibiraçu

  22. Ibitirama

  23. Iconha

  24. Irupi

  25. Itaguaçu

  26. Itapemirim

  27. Itarana

  28. Iúna

  29. Jerônimo Monteiro

  30. João Neiva

  31. Laranja da Terra

  32. Marataízes

  33. Marechal Floriano

  34. Mimoso do Sul

  35. Muniz Freire

  36. Muqui

  37. Piúma

  38. Presidente Kennedy

  39. Rio Novo do Sul

  40. Santa Leopoldina

  41. Santa Maria de Jetibá

  42. Santa Teresa

  43. São José do Calçado

  44. São Roque do Canaã

  45. Serra

  46. Vargem Alta

  47. Venda Nova do Imigrante

  48. Viana

  49. Vila Velha

  50. Vitória

Veja Também

Bombeiros recebem mais de 7 mil chamados devido às chuvas em São Paulo

Por causa das chuvas, torcidas do Flamengo adiam protesto na Gávea

Mais de 300 atingidos pelas chuvas buscam ajuda na Defensoria Pública

