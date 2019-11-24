Nuvem diferente chama atenção no litoral Sul do ES

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Segundo o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, essa nuvem tem o nome de "cumulonimbus e pode causar raios, trovões e, principalmente, muita chuva.

O Danilo Araújo foi um dos que filmaram a nuvem em Marataízes e disse que a velocidade da chuva estava impressionante. Em Piúma, o Deidson Ribeiro contou que até deu praia pela manhã, mas, à tarde, a nuvem espantou os banhistas.