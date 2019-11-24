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Chuva no ES

Nuvem diferente chama atenção no litoral Sul do ES

O fenômeno foi registrado em Marataízes, Itapemirim e Piúma, neste sábado (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 17:24

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 17:24

Nuvem chama atenção no litoral Sul do ES (Piúma) Crédito: Deidson Ribeiro
Uma nuvem diferente chamou a atenção de quem estava nos municípios de MarataízesItapemirim e Piúma, no Litoral Sul do Estado, neste sábado (23). Moradores registraram o fenômeno, que aconteceu durante a tarde e deixou bastante chuva na região.
Segundo o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, essa nuvem tem o nome de "cumulonimbus  e pode causar raios, trovões e, principalmente, muita chuva.
Nuvem chama atenção no litoral Sul do ES (Itapemirim) Crédito: Beatriz Cola
O Danilo Araújo foi um dos que filmaram a nuvem em Marataízes e disse que a velocidade da chuva estava impressionante. Em Piúma, o Deidson Ribeiro contou que até deu praia pela manhã, mas, à tarde, a nuvem espantou os banhistas.
Nuvem chama atenção no litoral Sul do ES (Marataízes) Crédito: Eliane Soares

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