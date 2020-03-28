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União pela música

Músico de Castelo faz show na varanda para vizinhos durante isolamento

Vizinhança da rua Maria Isabel Gonçalves ficou mais unida após as enchentes de janeiro, mas por conta do coronavírus, já não se via com tanta frequência

Publicado em 28 de Março de 2020 às 18:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 18:11
Moradores aplaudiram Julierme enquanto ele se apresentava de sua varanda
Moradores aplaudiram Julierme enquanto ele se apresentava de sua varanda Crédito: Acervo pessoal
A "melhor rua de Castelo"  como foi nomeado o grupo de moradores da rua Maria Isabel Gonçalves, em Castelo  ganhou um show inesperado na última sexta-feira (28). O comerciante e músico Julierme Genovez fez uma apresentação de saxofone da varanda de sua casa e foi aplaudido pelos vizinhos de suas janelas, muitos deles moradores antigos, que se conhecem desde criança. 
O show foi uma forma de matar a saudade da vizinhança, que ficou ainda mais unida após enfrentar as enchentes do início do ano, quando muitos perderam boa parte de seus bens. Julierme conta que o clima na rua sempre foi amistoso. Mas a chegada do coronavírus e o consequente isolamento das pessoas em casa fizeram com que muitos começassem a sentir falta das conversas de portão. 
"Todo mundo aqui se conhece há bastante tempo e sentia falta desse convívio. É bem aquele clima provinciano de interior. A gente conversa na rua, são famílias que já se conhecem e é uma relação bem próxima", conta.
Sem poder sair para trabalhar, o músico resolveu praticar com o saxofone. A ideia de fazer uma apresentação partiu da vizinha da frente, a assistente social Rutiléia Vargas, que viu Julierme se preparando para ensaiar e propôs que ele fizesse um show para os outros moradores.
"Com tanto tempo sem sair de casa, a rua ficou muito silenciosa, dá um sentimento de tristeza na gente. Uma rotina de muitas notícias ruins por conta do vírus. Esse tipo de ação mexe com a gente, quebra a rotina. Foi lindo ver nossos vizinhos indo para a janela para ver o que estava acontecendo. Tinha gente que nem sabia que ele tocava saxofone", afirma Rutiléia.

SOLIDARIEDADE DURANTE ENCHENTE

Em janeiro, o município de Castelo viveu a pior enchente de sua história, segundo o próprio prefeito da cidade. A vizinhança da rua Maria Isabel Gonçalves também sofreu com as chuvas daquele período, quando a água chegou a atingir o segundo andar das casas.
"Perdemos muita coisa nesse dia. Alguns conseguiram levar objetos de maior valor para o segundo andar, antes de encher de uma vez. Teve gente que a água ficou a um degrau de atingir o andar de cima. Todas as casas foram atingidas, mas foi uma época que todo mundo se ajudou. Esse ano também perdi o meu pai, mas não podemos ficar pensando só nas coisas tristes. Foi emocionante tocar ontem, me fez me sentir melho no meio dessa confusão toda", relata Julierme.

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