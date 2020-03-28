Músico de Castelo faz show na varanda para vizinhos durante isolamento

Moradores aplaudiram Julierme enquanto ele se apresentava de sua varanda Crédito: Acervo pessoal

A "melhor rua de Castelo"  como foi nomeado o grupo de moradores da rua Maria Isabel Gonçalves, em Castelo  ganhou um show inesperado na última sexta-feira (28). O comerciante e músico Julierme Genovez fez uma apresentação de saxofone da varanda de sua casa e foi aplaudido pelos vizinhos de suas janelas, muitos deles moradores antigos, que se conhecem desde criança.

O show foi uma forma de matar a saudade da vizinhança, que ficou ainda mais unida após enfrentar as enchentes do início do ano, quando muitos perderam boa parte de seus bens. Julierme conta que o clima na rua sempre foi amistoso. Mas a chegada do coronavírus e o consequente isolamento das pessoas em casa fizeram com que muitos começassem a sentir falta das conversas de portão.

"Todo mundo aqui se conhece há bastante tempo e sentia falta desse convívio. É bem aquele clima provinciano de interior. A gente conversa na rua, são famílias que já se conhecem e é uma relação bem próxima", conta.

Sem poder sair para trabalhar, o músico resolveu praticar com o saxofone. A ideia de fazer uma apresentação partiu da vizinha da frente, a assistente social Rutiléia Vargas, que viu Julierme se preparando para ensaiar e propôs que ele fizesse um show para os outros moradores.

"Com tanto tempo sem sair de casa, a rua ficou muito silenciosa, dá um sentimento de tristeza na gente. Uma rotina de muitas notícias ruins por conta do vírus. Esse tipo de ação mexe com a gente, quebra a rotina. Foi lindo ver nossos vizinhos indo para a janela para ver o que estava acontecendo. Tinha gente que nem sabia que ele tocava saxofone", afirma Rutiléia.

SOLIDARIEDADE DURANTE ENCHENTE

Em janeiro, o município de Castelo viveu a pior enchente de sua história , segundo o próprio prefeito da cidade. A vizinhança da rua Maria Isabel Gonçalves também sofreu com as chuvas daquele período, quando a água chegou a atingir o segundo andar das casas.