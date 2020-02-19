Mulher morre após atropelar uma vaca em rodovia de Anchieta

Uma mulher de 55 anos morreu após o veículo em que dirigia atropelar uma vaca na noite desta segunda-feira (18), em Anchieta, Litoral Sul do Estado. A vítima não teve o nome informado pela Polícia Militar. O socorro chegou a ser chamado, mas a motorista, que ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 23h40. A mulher trafegava pela ES-060, Rodovia do Sol, na altura de Praia da Guanabara, em Anchieta, quando atropelou a vaca.
Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada e um inquérito foi aberto para investigar o caso.