Acidente

Mulher morre após atropelar uma vaca em rodovia de Anchieta

Motorista atingiu o animal que atravessava a pista na ES 060, na Rodovia do Sol

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 21:33

Redação de A Gazeta

Mulher dirigia um Chevrolet Celta. Socorro foi chamado, mas a motorista morreu no local Crédito: Internauta
Uma mulher de 55 anos morreu após o veículo em que dirigia atropelar uma vaca na noite desta segunda-feira (18), em Anchieta, Litoral Sul do Estado. A vítima não teve o nome informado pela Polícia Militar. O socorro chegou a ser chamado, mas a motorista, que ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 23h40. A mulher trafegava pela ES-060, Rodovia do Sol, na altura de Praia da Guanabara, em Anchieta, quando atropelou a vaca. 

Veja Também

Auxiliar de serviços gerais morre em acidente de moto em Cachoeiro

Jovem morre após batida entre moto e ônibus em Cachoeiro de Itapemirim

Radares são reinstalados e voltam a multar nas rodovias do ES

Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada e um inquérito foi aberto para investigar o caso. 

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

