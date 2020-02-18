Auxiliar de serviços gerais morre em acidente de moto em Cachoeiro

Motociclista morre em acidente em Cachoeiro Crédito: Arquivo pessoal

Um motociclista morreu na noite desta segunda-feira (17), em Cachoeiro de Itapemirim , após um acidente envolvendo uma moto e um veículo de passeio. Tudo aconteceu na Rodovia do Valão, no bairro Teixeira Leite, por volta das 22h30.

Segundo a Polícia Militar, a colisão da moto com o carro foi frontal e o motorista do veículo fugiu do local e não foi localizado. O motociclista, Adenilton Almeida de Souza, de 32 anos, que trabalhava como auxiliar de serviços gerais, morreu no local.

O pai de Adenilton, João José de Souza, disse que não sabe como aconteceu o acidente. Eu não sei se o carro chegou a arrastar ele. O carro só quebrou um cadinho e o motorista não prestou socorro de nada. Mas a gente tem Deus e a justiça de Deus não falha", desabafou.

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LIBERAÇÃO DO CORPO

Nesta terça-feira (18), a família do auxiliar de serviços gerais enfrentou outra dificuldade: a liberação do corpo de Adenilton no Serviço de Médico Legal (SML) de Cachoeiro. O local está sem profissional e o corpo teria que ser levado para Vitória ou aguardar até a próxima quinta-feira (20), quando um médico legista atua em Cachoeiro.

Para resolver a situação, a família informou que conseguiu solicitar um plano funerário, por meio do local onde o Adenilton trabalhava, e o corpo dele será levado para Vitória para a liberação.

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