Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Auxiliar de serviços gerais morre em acidente de moto em Cachoeiro
Sul do ES

Auxiliar de serviços gerais morre em acidente de moto em Cachoeiro

Segundo informações da Polícia Militar, a colisão da moto com o carro foi frontal e o motorista do veículo fugiu do local e não foi localizado

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 13:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 13:09
Motociclista morre em acidente em Cachoeiro Crédito: Arquivo pessoal
Um motociclista morreu na noite desta segunda-feira (17), em Cachoeiro de Itapemirim, após um acidente envolvendo uma moto e um veículo de passeio. Tudo aconteceu na Rodovia do Valão, no bairro Teixeira Leite, por volta das 22h30.
Segundo a Polícia Militar, a colisão da moto com o carro foi frontal e o motorista do veículo fugiu do local e não foi localizado. O motociclista, Adenilton Almeida de Souza, de 32 anos, que trabalhava como auxiliar de serviços gerais, morreu no local.
O pai de Adenilton, João José de Souza, disse que não sabe como aconteceu o acidente. Eu não sei se o carro chegou a arrastar ele. O carro só quebrou um cadinho e o motorista não prestou socorro de nada. Mas a gente tem Deus e a justiça de Deus não falha", desabafou. 

Veja Também

Caos no SML de Colatina: pai ajuda na liberação do corpo do próprio filho

LIBERAÇÃO DO CORPO

Nesta terça-feira (18), a família do auxiliar de serviços gerais enfrentou outra dificuldade: a liberação do corpo de Adenilton no Serviço de Médico Legal (SML) de Cachoeiro. O local está sem profissional e o corpo teria que ser levado para Vitória ou aguardar até a próxima quinta-feira (20), quando um médico legista atua em Cachoeiro.
Para resolver a situação, a família informou que conseguiu solicitar um plano funerário, por meio do local onde o Adenilton trabalhava, e o corpo dele será levado para Vitória para a liberação.

POLÍCIA CIVIL 

A Polícia Civil informou que em dias em que não há médico legista no plantão, existe a possibilidade de realizar a liberação, em casos de menor complexidade, no plantão subsequente. Informou ainda que todos os cadáveres (três) que estão no SML, nesta terça, serão encaminhados para Vitória com o uso do veículo de transporte de cadáveres (rabecão) da Polícia Civil, para que sejam necropsiados e, ainda hoje (18), retornarão para Cachoeiro de Itapemirim, para que as famílias prossigam com a liberação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois veículos colidem em Pancas e os dois motoristas morreram no local
Batida frontal mata motorista de carro de prefeitura no ES e outro condutor
Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz
Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados