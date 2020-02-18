Auxiliar de serviços gerais morre em acidente de moto em Cachoeiro

Um motociclista morreu na noite desta segunda-feira (17), em Cachoeiro de Itapemirim, após um acidente envolvendo uma moto e um veículo de passeio. Tudo aconteceu na Rodovia do Valão, no bairro Teixeira Leite, por volta das 22h30.
Segundo a Polícia Militar, a colisão da moto com o carro foi frontal e o motorista do veículo fugiu do local e não foi localizado. O motociclista, Adenilton Almeida de Souza, de 32 anos, que trabalhava como auxiliar de serviços gerais, morreu no local.
O pai de Adenilton, João José de Souza, disse que não sabe como aconteceu o acidente. Eu não sei se o carro chegou a arrastar ele. O carro só quebrou um cadinho e o motorista não prestou socorro de nada. Mas a gente tem Deus e a justiça de Deus não falha", desabafou.
LIBERAÇÃO DO CORPO
Nesta terça-feira (18), a família do auxiliar de serviços gerais enfrentou outra dificuldade: a liberação do corpo de Adenilton no Serviço de Médico Legal (SML) de Cachoeiro. O local está sem profissional e o corpo teria que ser levado para Vitória ou aguardar até a próxima quinta-feira (20), quando um médico legista atua em Cachoeiro.
Para resolver a situação, a família informou que conseguiu solicitar um plano funerário, por meio do local onde o Adenilton trabalhava, e o corpo dele será levado para Vitória para a liberação.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou que em dias em que não há médico legista no plantão, existe a possibilidade de realizar a liberação, em casos de menor complexidade, no plantão subsequente. Informou ainda que todos os cadáveres (três) que estão no SML, nesta terça, serão encaminhados para Vitória com o uso do veículo de transporte de cadáveres (rabecão) da Polícia Civil, para que sejam necropsiados e, ainda hoje (18), retornarão para Cachoeiro de Itapemirim, para que as famílias prossigam com a liberação.