Jovem morre após batida entre moto e ônibus em Cachoeiro de Itapemirim

Jovem morre após batida entre moto e ônibus no Sul do Estado Crédito: Reprodução

Um jovem de 26 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito no início da tarde deste sábado (11), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu ao dar entrada no hospital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 12h10 na BR 482, rodovia que liga a sede da cidade à BR 101. A vítima, identificada como Jhon Henzo Gomes da Silva, pilotava uma motocicleta. Ele bateu na lateral de um ônibus de uma cooperativa. Quando o resgate chegou no local do acidente, o motociclista estava com os sinais vitais baixos.

Jhon Henzo Gomes da Silva, de 26 anos, morreu após bater em ônibus Crédito: Rede social

Jhon foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, mas faleceu ao dar entrada no hospital. As causas do acidente ainda são desconhecidas. O corpo será encaminhado para o serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Jhon era casado e deixou um filho pequeno, de 4 anos. Familiares da vítima disseram para a reportagem que o jovem estava saindo do trabalho no momento do acidente e que os pais de Jhon estão muito abalados com a tragédia.