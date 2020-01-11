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Crime

Homem é morto a tiros dentro da própria loja em Viana

Kristian Carvalho também trabalhava no monitoramento de vídeo da casa de show Degusta, em Cariacica. O local declarou lutou e suspendeu os eventos do fim de semana

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 23:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 23:53
Kristian Carvalho estava dentro da oficina de motos quando foi assassinado Crédito: Reprodução/Facebook
Um homem de 33 anos foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (10), dentro da própria loja, uma oficina de motos, no bairro Universal, em Viana. A vítima foi identificada como Kristian Carvalho.
De acordo com o pai de Kristian, o aposentado Manoel de Carvalho, 63 anos, um homem parou a moto na rua e já entrou na oficina atirando. Kristian foi atingido por vários disparos e morreu. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória (DML).
Em entrevista à TV Gazeta, o pai de Kristian disse que o filho era brincalhão e não se envolvia em confusões. "Foi uma calamidade para gente, ninguém esperava. Ele sempre foi muito parceiro, tinha amizade com todo mundo, trabalhava desde cedo. A gente espera que a justiça seja feita", declarou. 

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Além de ser proprietário da oficina, Kristian trabalhava no monitoramento de vídeo da casa de shows Degusta, em Cariacica. Nas redes sociais, o estabelecimento declarou luto, lamentou a perda do funcionário e suspendeu os eventos do fim de semana. 
O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. 

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