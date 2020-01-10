Briga de ambulantes termina com esfaqueamento e morte em Laranjeiras, na Serra

Um homem morreu após ser esfaqueado no início da tarde desta sexta-feira (10), na Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra. Paulo Otávio, de 28 anos, que presenciou o crime, entrou em contato com a reportagem de A Gazeta e informou que o assassinato aconteceu por volta das 12h40.
"Eu estava dentro de uma loja quando tudo aconteceu. O homem que morreu veio correndo do outro lado da rua, passou por dentro da loja e saiu do outro lado. Quando foi atravessar, ele levou uma facada. Em seguida, o homem que o esfaqueou fugiu correndo. Aconteceu tudo na minha frente", detalhou.
De acordo com informações da TV Gazeta, o crime ocorreu durante uma briga entre dois ambulantes. A Polícia Militar informou que o suspeito fugiu em seguida e ainda não foi localizado. O nome da vítima ainda não foi divulgado.