Briga de ambulantes termina com esfaqueamento e morte em Laranjeiras, na Serra

Crime aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (10) na Serra Crédito: Paulo Otávio | Internauta A Gazeta

Um homem morreu após ser esfaqueado no início da tarde desta sexta-feira (10), na Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra. Paulo Otávio, de 28 anos, que presenciou o crime, entrou em contato com a reportagem de A Gazeta e informou que o assassinato aconteceu por volta das 12h40.

"Eu estava dentro de uma loja quando tudo aconteceu. O homem que morreu veio correndo do outro lado da rua, passou por dentro da loja e saiu do outro lado. Quando foi atravessar, ele levou uma facada. Em seguida, o homem que o esfaqueou fugiu correndo. Aconteceu tudo na minha frente", detalhou.