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Operação de resgate

Mergulhador some na Praia da Costa e mobiliza até helicóptero

A operação de resgate chamou a atenção dos banhistas que estavam na praia neste sábado (11). Felizmente, tudo não passou de um susto. O mergulhador estava bem, sentado na ilha, em um ponto que não dava para ser visto da areia da praia

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 15:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2020 às 15:40
Helicóptero da PM em operação de resgate na Praia da Costa Crédito: Reprodução
Uma operação de resgate na Praia da Costa mobilizou na manhã deste sábado (11) a equipe de Salvamento Aquático de Vila Velha, o Corpo de Bombeiros e até um helicóptero da Polícia Militar. A informação era de que um mergulhador havia sumido na Ilha do Sapo. No entanto, quando o helicóptero procurava um local para pousar na ilha, o piloto teve uma surpresa, o rapaz estava lá, são e salvo.
Segundo a coordenadora de salvamento aquático de Vila Velha, Arlene Dutra, o mergulhador havia ido até a ilha enquanto o irmão ficou na areia, próximo à área do projeto Praia Legal. Contudo, a suposta vítima ficou em um local que não pode ser visto da praia, o que gerou a preocupação da família. 
"Um dos irmãos era mergulhador e foi para alto mar, próximo a Ilha do Sapo. O que ficou na praia estava esperando, mas o irmão não voltava, ele desconfiou que o mergulhador pudesse ter se afogado e pediu ajuda para os salva-vidas. O Corpo de Bombeiros e o helicóptero da Polícia Militar foi acionado. Quando o helicóptero pousou viu o mergulhador sentado em uma pedra", relata Dutra.
A movimentação provocada pela operação chamou a atenção de banhistas que estavam no local. A praia estava lotada no momento da ação. Caiaques da equipe de salva-vidas chegaram a entrar na água, na tentativa de localizar a suposta vítima.

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DICAS DE SEGURANÇA

O Serviço do Salvamar alerta sobre alguns cuidados que todos devem ter ao frequentar as praias e lagoas. O primeiro é procurar um local com algum posto de guarda-vidas, principalmente se tiverem com crianças para que recebam as pulseirinhas de identificação. Os pais ou responsáveis devem acompanhar as crianças quando entrarem na água.
Outras dicas para tornar o passeio na  praia seguro são: somente nadar em áreas seguras sob indicação de um guarda-vidas, evitar entrar no mar após a ingestão de bebidas alcoólicas, comer alimentos leves durante a permanência na praia e beber muito líquido, como água, suco e água de coco.

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