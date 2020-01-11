Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Homem invade casa e é assassinado com 11 tiros em Feu Rosa, na Serra

O crime - que aconteceu na madrugada de sábado (11) - será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2020 às 15:12
Crime: Homem foi encontrado morto em um banheiro em Feu Rosa, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem foi assassinato com 11 tiros em Feu Rosa, na Serra, em uma localidade conhecida como Chácara Mar Azul, na madrugada deste sábado (11)O rapaz, que não teve a identidade revelada pela Polícia Civil,  tinha cerca de 30 anos e foi encontrado morto em um banheiro, após invadir uma casa. 
O crime ainda é envolto de mistérios. Não se sabe o motivo do rapaz ter ido ao bairro. O senhor que teve a casa invadida afirmou que estava acordado por das 2h, ouviu um barulho na rua e, pela janela, viu quando um homem saiu de um carro de aplicativo com umas latinhas de cerveja na mão.

Veja Também

Perseguição com tiros em Vila Velha termina com suspeito preso em Viana

Homem é morto a tiros dentro da própria loja em Viana

Vítima de feminicídio em Guarapari já denunciou ex-marido por ameaça

Mas, segundo ele, no momento em que a casa foi invadida, já estava dormindo e foi surpreendido pelo homem que entrou correndo em direção ao banheiro, sendo perseguido por atiradores. Os disparos atingiram o braço esquerdo, o braço direito, o ombro direito, o rosto e a cabeça do rapaz assassinado.
Familiares do jovem estiveram no Departamento Médico Legal de Vitória para reconhecer o corpo, mas não quiseram atender a imprensa. A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e outras informações não serão repassados para que a apuração dos fatos seja preservada.
(Com informações de Daniela Carla)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como reabertura do Estreito de Ormuz e queda no valor do petróleo podem afetar o Brasil
Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho
Fernando Henrique Cardoso
Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados