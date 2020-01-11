Homem invade casa e é assassinado com 11 tiros em Feu Rosa, na Serra

Crime: Homem foi encontrado morto em um banheiro em Feu Rosa, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem foi assassinato com 11 tiros em Feu Rosa, na Serra, em uma localidade conhecida como Chácara Mar Azul, na madrugada deste sábado (11). O rapaz, que não teve a identidade revelada pela Polícia Civil, tinha cerca de 30 anos e foi encontrado morto em um banheiro, após invadir uma casa.

O crime ainda é envolto de mistérios. Não se sabe o motivo do rapaz ter ido ao bairro. O senhor que teve a casa invadida afirmou que estava acordado por das 2h, ouviu um barulho na rua e, pela janela, viu quando um homem saiu de um carro de aplicativo com umas latinhas de cerveja na mão.

Mas, segundo ele, no momento em que a casa foi invadida, já estava dormindo e foi surpreendido pelo homem que entrou correndo em direção ao banheiro, sendo perseguido por atiradores. Os disparos atingiram o braço esquerdo, o braço direito, o ombro direito, o rosto e a cabeça do rapaz assassinado.

Familiares do jovem estiveram no Departamento Médico Legal de Vitória para reconhecer o corpo, mas não quiseram atender a imprensa. A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e outras informações não serão repassados para que a apuração dos fatos seja preservada.