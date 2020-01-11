Perseguição com tiros em Vila Velha termina com suspeito preso em Viana

Suspeitos avançam sinal vermelho e fogem por calçada durante perseguição, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Vila Velha

Uma perseguição da Guarda Municipal de Vila Velha que começou no bairro São Torquato e foi até o bairro Universal, em Viana, terminou com uma pessoa presa, nessa sexta-feira (10). Um outro suspeito conseguiu fugir. O preso foi autuado por tentativa de homicídio contra agente da segurança pública.

A guarda começou a perseguição dos dois suspeitos que estavam em um carro branco, no bairro São Torquato. Os criminosos não obedeceram a ordem de parada e os agentes começaram uma perseguição pela BR-262. O motorista ultrapassou o sinal vermelho e seguiu em alta velocidade no sentido Viana.

A gente identificou esse veículo com dois suspeitos e só deles virem a moto com o giro-flex ligado, eles já invadiram o sinal vermelho passando pela calçada, conto agente Neto, da Guarda Municipal.

A perseguição seguiu até uma feira que acontecia no bairro Universal, em Viana. Lá, o suspeito trocou tiros com a Guarda e tentou fugir a pé. O outro suspeito fugiu durante a perseguição.

O motorista que trocou tiros com a guarda decidiu se entregar ao chegar perto de viaturas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investigava um crime no local. A arma que estava com ele foi apreendida. Ela ainda estava com 20 munições.

O homem foi baleado na cintura e foi levada pelos agentes para o Hospital Estadual e Urgência e Emergência (Heue).

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil esclareceu que uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estava em diligências em um local de homicídio no bairro Universal, em Viana, quando se deparou com outra ocorrência em andamento, em que um suspeito foi baleado por uma equipe Guarda Municipal de Vila Velha.

A equipe do DHPP prestou apoio, levando o indivíduo baleado ao hospital. O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra agente de segurança pública e segue internado sob escolta.

Até o momento, a Polícia Civil disse que não foi identificada relação entre o suspeito autuado e o homicídio registrado no bairro Universal.