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Ibatiba

Homem é preso com arma ilegal na BR 262

Prisão aconteceu na noite da última quinta-feira (9) em Ibatiba

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 22:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 22:23
Homem é preso pela PRF por portar ilegalmente arma de fogo Crédito: Divulgação
Um homem que não teve nome e a idade revelados foi preso pela Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) por porte ilegal de arma de fogo na noite da última quinta-feira (9) em Ibatiba, Região Serrana do Estado.
De acordo com a PRF-ES, policiais abordaram uma moto com dois homens e, ao realizar busca pessoal, encontraram na cintura do carona um revólver calibre 38.
A arma estava carregada com cinco munições sendo duas já deflagradas. Os indivíduos foram encaminhados, juntamente com a arma de fogo e munições apreendidas, para a Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante.

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