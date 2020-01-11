Homem é preso com arma ilegal na BR 262

Homem é preso pela PRF por portar ilegalmente arma de fogo Crédito: Divulgação

Um homem que não teve nome e a idade revelados foi preso pela Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) por porte ilegal de arma de fogo na noite da última quinta-feira (9) em Ibatiba, Região Serrana do Estado.

De acordo com a PRF-ES, policiais abordaram uma moto com dois homens e, ao realizar busca pessoal, encontraram na cintura do carona um revólver calibre 38.