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Praia Grande

Estudante de 14 anos desapareceu enquanto os pais dormiam em Fundão

Samara Salles Ramos, de 14 anos, mora com os pais e o irmão, de 9 anos, em Praia Grande, Fundão

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 20:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 20:16
A estudante Samara Salles Ramos, desaparecida em Fundão Crédito: Acervo pessoal
Cartazes, pedidos de socorro em aplicativos de mensagens e nas redes sociais. É com ajuda dos amigos e o trabalho da Polícia Civil que a família da estudante Samara Salles Ramos, de 14 anos, espera encontrar a garota desaparecida desde a noite desta quinta-feira (10).

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Samara mora com os pais e o irmão, de 9 anos, em Praia Grande, Fundão. O pai dela, o motorista Dan Robert, percebeu que a filha tinha desaparecido às 23h. A adolescente dormia no mesmo quarto do irmão. O caso foi registrado na Delegacia de Fundão.
"Eu acordei no meio da noite, tomei água e fui no quarto deles, mas minha filha não estava. Ela nunca sumiu. O celular do irmão dela sumiu. A gente não brigou, não aconteceu nada. Não sei o que houve"
Dan Robert - Pai da estudante
Minha filha nunca sumiu. Ela está com o telefone quebrado. O celular do irmão dela sumiu. A gente não brigou, não aconteceu nada. Não sei o que pode ter acontecido para ela sumir assim

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De acordo com a Polícia Civil, 27 casos já foram registrados neste ano.  Desse total, oito pessoas foram encontradas. Uma morreu. No ano passado, 628 pessoas desapareceram, sendo que 496 foram localizadas e 31 morreram. 

COLABORE

Qualquer informação sobre o paradeiro de Samara Salles pode ser repassada ao Disque Denúncia pelo telefone 181, ou registrada no site oficial. Além disso, a família disponibilizou um número de telefone para receber informações: (27) 99875-2118.

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