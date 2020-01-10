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Em Nova Almeida

Familiares buscam por jovem que desapareceu antes do réveillon na Serra

Lucas Cancian, de 23 anos, é morador da região de Parque das Gaivotas, no bairro Nova Almeida, na Serra. Ele saiu de casa no dia 28 de dezembro e não retornou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 11:32

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 11:32

Lucas Cancian está desaparecido desde o dia 28 de dezemebro Crédito: Reprodução/acervo pessoal
Os familiares de Lucas Cancian, de 23 anos, vivem momentos de apreensão desde o último dia 28 de dezembro, quando o jovem saiu de casa, na região de Parque das Gaivotas, no bairro Nova Almeida, na Serra, e não voltou. Segundo relatos da esposa, Lucas disse que iria à casa de um amigo, no mesmo município. Ele vestia uma bermuda cinza/azul e uma blusa de cor cinza, e saiu de bicicleta levando um notebook nos braços. De acordo com o Boletim Unificado (BU) registrado na Polícia Civil, o rapaz também é conhecido como Lukinhas.
Segundo a família, Lucas saiu de casa por volta de 23h do dia 28 de dezembro, um sábado. Ele disse que iria à casa de um amigo no bairro Serramar, mas a esposa desconfia que o jovem tenha mentido, como já fez em outras oportunidades. O Boletim Unificado foi registrado no dia 3 de janeiro, na Delegacia Especializada em Pessoas Desaparecidas, em Vitória.
Nascido em 20 de maio de 1996, Lucas Cancian, segundo informações do Boletim Unificado, é magro e pardo. Ele ainda possui olhos pretos, cabelos curtos pretos, 1,85 m de altura e estava usando barba e bigode.

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A família ainda detalha uma tatuagem na mão entre o dedo indicador e o polegar com o nome "Maria da Penha". No dia do desaparecimento, ele vestia uma bermuda nas cores cinza e azul, blusa de cor cinza e calçava chinelos pretos.

COLABORE

Qualquer informação sobre o paradeiro de Lucas Cancian pode ser repassada ao Disque Denúncia pelo telefone 181, ou registrada no site oficial. Além disso, a família disponibilizou dois números de telefone para receber informações. São elas: (27) 99827-0118 e (27) 99526-5322.

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