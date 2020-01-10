Familiares buscam por jovem que desapareceu antes do réveillon na Serra

Lucas Cancian está desaparecido desde o dia 28 de dezemebro Crédito: Reprodução/acervo pessoal

Os familiares de Lucas Cancian, de 23 anos, vivem momentos de apreensão desde o último dia 28 de dezembro, quando o jovem saiu de casa, na região de Parque das Gaivotas, no bairro Nova Almeida, na Serra, e não voltou. Segundo relatos da esposa, Lucas disse que iria à casa de um amigo, no mesmo município. Ele vestia uma bermuda cinza/azul e uma blusa de cor cinza, e saiu de bicicleta levando um notebook nos braços. De acordo com o Boletim Unificado (BU) registrado na Polícia Civil, o rapaz também é conhecido como Lukinhas.

Segundo a família, Lucas saiu de casa por volta de 23h do dia 28 de dezembro, um sábado. Ele disse que iria à casa de um amigo no bairro Serramar, mas a esposa desconfia que o jovem tenha mentido, como já fez em outras oportunidades. O Boletim Unificado foi registrado no dia 3 de janeiro, na Delegacia Especializada em Pessoas Desaparecidas, em Vitória.

Nascido em 20 de maio de 1996, Lucas Cancian, segundo informações do Boletim Unificado, é magro e pardo. Ele ainda possui olhos pretos, cabelos curtos pretos, 1,85 m de altura e estava usando barba e bigode.

Veja Também Corpo de criança de 4 anos que desapareceu no Rio Cricaré é encontrado

A família ainda detalha uma tatuagem na mão entre o dedo indicador e o polegar com o nome "Maria da Penha". No dia do desaparecimento, ele vestia uma bermuda nas cores cinza e azul, blusa de cor cinza e calçava chinelos pretos.

COLABORE