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Radares são reinstalados e voltam a multar nas rodovias do ES

Equipamentos começaram a ser reinstalados nas BR 101, BR 262, BR 393 e BR 259. DNIT não informou quantos já estão em operação e nem deu prazo para todos estarem em funcionamento

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 15:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 15:54
Radar na BR 101 Crédito: Fernando Madeira
Quem trafega pelas rodovias do Espírito Santo precisa ficar atento: alguns radares já voltaram a multar e outros devem voltar a operar em breve. Ao todo, 73 equipamentos serão colocados em 40 pontos de quatro rodovias federais que percorrem o Estado: BR 101, BR 262, BR 393 e BR 259.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) não chegou a informar quantos radares já foram reinstalados e estão em funcionamento, nem tão pouco qual a previsão para que todos estejam em operação. Mas, por nota, confirmou que está "cumprindo o acordo judicial (de julho de 2019)" e que o processo de instalação dos radares já foi iniciado.

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"Há equipamentos cujos projetos estão em fase de aprovação, há outros equipamentos já instalados e há equipamentos instalados e em operação. Em função da dinâmica do processo de instalação dos equipamentos, ainda não temos esse balanço fechado", diz a nota.
Ainda de acordo com o DNIT, a instalação vai priorizar trechos que apresentaram risco de acidente em níveis médio, alto e muito alto, de acordo com estudo realizado em 2016. Nas áreas urbanas, os radares ficarão em pontos com risco médio, alto e muito alto de acidentes. Já nas zonas rurais nos pontos de risco alto e muito alto.  
 

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