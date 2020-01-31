Radares são reinstalados e voltam a multar nas rodovias do ES

Radar na BR 101 Crédito: Fernando Madeira

Quem trafega pelas rodovias do Espírito Santo precisa ficar atento: alguns radares já voltaram a multar e outros devem voltar a operar em breve. Ao todo, 73 equipamentos serão colocados em 40 pontos de quatro rodovias federais que percorrem o Estado: BR 101, BR 262, BR 393 e BR 259.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) não chegou a informar quantos radares já foram reinstalados e estão em funcionamento, nem tão pouco qual a previsão para que todos estejam em operação. Mas, por nota, confirmou que está "cumprindo o acordo judicial (de julho de 2019)" e que o processo de instalação dos radares já foi iniciado.

"Há equipamentos cujos projetos estão em fase de aprovação, há outros equipamentos já instalados e há equipamentos instalados e em operação. Em função da dinâmica do processo de instalação dos equipamentos, ainda não temos esse balanço fechado", diz a nota.

Ainda de acordo com o DNIT, a instalação vai priorizar trechos que apresentaram risco de acidente em níveis médio, alto e muito alto, de acordo com estudo realizado em 2016. Nas áreas urbanas, os radares ficarão em pontos com risco médio, alto e muito alto de acidentes. Já nas zonas rurais nos pontos de risco alto e muito alto.