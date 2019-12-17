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Fiscalização nas estradas

PRF vai reativar radares móveis e portáteis no ES até a próxima segunda

A utilização dos aparelhos estava suspensa desde agosto, em todo o país. No Espírito Santo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) dispõe de 10 aparelhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 11:25

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 11:25

A fiscalização com radares móveis e portáteis nas rodovias federais voltará a ocorrer no Estado até o próximo dia 23 Crédito: Carlos Alberto Silva
Dirigir respeitando os limites de velocidade e as leis de trânsito são deveres de qualquer condutor, mas é bom o motorista que planeja trafegar pelas rodovias federais que cortam o Espírito Santo redobrar a atenção ao volante nas vésperas do feriado de Natal. A utilização dos aparelhos estava suspensa desde agosto, por decisão do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a Justiça Federal determinou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) retome a fiscalização com uso de radares móveis e portáteis até segunda-feira (23).

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No Espírito Santo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES) voltará a realizar operações com 10 radares móveis e portáteis.
A PRF havia sido notificada pela Justiça do Distrito Federal quanto à decisão do Juiz Federal Substituto da 1ª Vara  SJ/DF, Marcelo Gentil Monteiro, determinando que a corporação adotasse, no prazo de 72 horas, todas as providências para o integral restabelecimento da fiscalização eletrônica por meio dos radares estáticos, móveis e portáteis nas rodovias federais.
No entanto, no último domingo (15), uma nova decisão foi proferida pelo mesmo juízo, estendendo e escalonando os prazos até o dia 23 de dezembro para a retomada das fiscalizações eletrônicas por meio dos radares. O novo prazo surgiu em razão da necessidade da adoção de medidas administrativas para concretização da reativação do uso dos equipamentos.
A PRF-ES, por meio de nota, informou que já iniciou as tratativas necessárias para efetivar o cumprimento judicial que determina a retomada do uso dos radares nos procedimentos de fiscalização do órgão.

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