Homem simula arma com martelo e assalta casa lotérica em Iúna

Uma casa lotérica no centro de Iúna, Região do Caparaó, foi alvo de um assalto no início da tarde desta quarta-feira (26). Segundo a atendente, que acionou a Polícia Militar, o homem simulou estar armado e pediu o dinheiro no caixa.
O caso aconteceu por volta do meio-dia. A atendente contou aos militares que o homem simulou uma arma sob a roupa. Após pegar R$ 400, ele fugiu em um Volkswagen Gol, modelo antigo. Depois, a funcionária observou que o objeto que o ladrão segurava era um martelo.
Na fuga, o ladrão ainda atropelou um cachorro que estava solto na rua. A polícia fez buscas, mas o bandido não foi localizado.