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Violência

Homem simula arma com martelo e assalta casa lotérica em Iúna

Crime aconteceu logo após o estabelecimento abrir nesta quarta-feira (26). Após pegar R$ 400, ele fugiu em um Volkswagen Gol

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 19:45
Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Uma casa lotérica no centro de Iúna, Região do Caparaó, foi alvo de um assalto no início da tarde desta quarta-feira (26). Segundo a atendente, que acionou a Polícia Militar, o homem simulou estar armado e pediu o dinheiro no caixa.

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O caso aconteceu por volta do meio-dia. A atendente contou aos militares que o homem simulou uma arma sob a roupa. Após pegar R$ 400, ele fugiu em um Volkswagen Gol, modelo antigo. Depois, a funcionária observou que o objeto que o ladrão segurava era um martelo.
Na fuga, o ladrão ainda atropelou um cachorro que estava solto na rua. A polícia fez buscas, mas o bandido não foi localizado.

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