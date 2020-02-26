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Morte

Corpo de homem é encontrado às margens da BR 101 em Atílio Vivácqua

Polícia do município aguarda o resultado dos exames para definir se haverá abertura de uma investigação, caso seja constatada morte violenta

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 18:38
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em um canteiro da BR 101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, na manhã desta quarta-feira (26). A Polícia Rodoviária Federal foi acionada. A causa da morte não foi informada.
O corpo do homem, que aparentava ser um andarilho, foi encontrado no canteiro central em frente a um posto de combustíveis. Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame que irá identificar a causa da morte.
O procedimento será encaminhado para a delegacia de polícia de Atílio Vivacqua, que aguardará o resultado dos exames para definir se haverá abertura de uma investigação, caso seja constatada morte violenta.

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