Corpo de homem é encontrado às margens da BR 101 em Atílio Vivácqua

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em um canteiro da BR 101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, na manhã desta quarta-feira (26). A Polícia Rodoviária Federal foi acionada. A causa da morte não foi informada.
O corpo do homem, que aparentava ser um andarilho, foi encontrado no canteiro central em frente a um posto de combustíveis. Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame que irá identificar a causa da morte.
O procedimento será encaminhado para a delegacia de polícia de Atílio Vivacqua, que aguardará o resultado dos exames para definir se haverá abertura de uma investigação, caso seja constatada morte violenta.