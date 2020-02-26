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Polícia

Itapemirim: após ser assaltado, homem acaba preso por pensão alimentícia

Rapaz teve moto roubada em rodovia de Itapemirim. Após consultarem o nome da vítima, polícia encontrou um mandado de prisão em aberto

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 18:31
Delegacia Regional de Itapemirim Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem chamou a Polícia Militar após ser assaltado na ES 487 em Itapemirim, Litoral Sul do Estado, na manhã desta quarta-feira (26). Porém, após os militares consultarem o nome da vítima, havia um mandado de prisão em aberto e ele acabou preso.
Segundo a polícia, o rapaz contou que estava de moto quando foi assaltado por volta das 9h. Ele disse que passava por um trevo na Rodovia Cristiano Dias Lopes, em Itapemirim, quando teve o veículo levado por dois bandidos. Os criminosos teriam carregado ainda a carteira e o celular da vítima.

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Os militares encaminharam o rapaz até a delegacia para registrar o crime, mas durante a verificação da identidade foi encontrado um mandado de prisão em aberto pelo não pagamento de pensão alimentícia, expedido pela comarca de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo o delegado de plantão de Itapemirim, o rapaz será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes e passará por audiência de custódia. O mandado tem cerca de três anos. Ele afirmou que vem pagando a pensão, porém a ex-mulher não teria comunicado à Justiça. Ela teria se disposto a notificar o caso ao plantão judiciário, em Guaçuí, disse o delegado.

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