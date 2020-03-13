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Chuva

Deslizamento de terra fecha avenida em Iúna, no Sul do ES

Após chuva, morro que apresentava rachaduras desmoronou e interditou avenida; via foi liberada no final da tarde

Publicado em 13 de Março de 2020 às 19:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 19:13
Via ficou interditada em Iúna Crédito: João Pedro Queiroz
Parte de um morro desmoronou na tarde desta sexta-feira (13) em Iúna, Região do Caparaó, e fechou a avenida Ademar Vieira da Cunha. Segundo a Defesa Civil, nenhuma pessoa ou residência foram atingidos no deslizamento.
Segundo a Defesa Civil, o morro já apresentava trincados e cedeu com a chuva da tarde. O internauta João Pedro Queiroz mandou a foto de como ficou a avenida Ademar Vieira da Cunha. A terra desceu arrastando árvores para a pista. Parte da rede elétrica foi arrancada. A Defesa Civil informou ainda que foi feita a limpeza da área no final da tarde e a avenida está liberada.

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