Deslizamento de terra fecha avenida em Iúna, no Sul do ES

Segundo a Defesa Civil, o morro já apresentava trincados e cedeu com a chuva da tarde. O internauta João Pedro Queiroz mandou a foto de como ficou a avenida Ademar Vieira da Cunha. A terra desceu arrastando árvores para a pista. Parte da rede elétrica foi arrancada. A Defesa Civil informou ainda que foi feita a limpeza da área no final da tarde e a avenida está liberada.