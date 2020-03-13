Caso suspeito de coronavírus é investigado em Venda Nova do Imigrante

No site da prefeitura, a informação é que a paciente estava fora do país e retornou recentemente. Ela recebe atendimento conforme protocolo do Ministério da Saúde. Segundo a prefeitura, a paciente e sua família permanecem em quarentena domiciliar. A prefeitura informou também que tem um plano de contingência para lidar com os possíveis casos e, neste momento, a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é que a população siga as medidas de higiene.