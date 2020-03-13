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Covid-19

Caso suspeito de coronavírus é investigado em Venda Nova do Imigrante

Prefeitura notificou paciente; resultado do exame para confirmar ou negar a contaminação será divulgado neste fim de semana

Publicado em 13 de Março de 2020 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 17:28
Prefeitura de Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Venda Nova do Imigrante
A prefeitura de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, divulgou nesta sexta-feira (13) que o município registrou um caso suspeito de infecção pelo coronavírus. O resultado do exame para confirmar ou negar a contaminação, segundo o município, estará disponível neste fim de semana. Com o resultado, novo boletim será atualizado.
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No site da prefeitura, a informação é que a paciente estava fora do país e retornou recentemente. Ela recebe atendimento conforme protocolo do Ministério da Saúde. Segundo a prefeitura, a paciente e sua família permanecem em quarentena domiciliar. A prefeitura informou também que tem um plano de contingência para lidar com os possíveis casos e, neste momento, a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é que a população siga as medidas de higiene.

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