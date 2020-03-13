Rodovia que liga Castelo a Venda Nova será totalmente interditada
A ES 166, Rodovia Pedro Cola, que liga os municípios de Castelo a Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito Santo, será totalmente interditado neste sábado (14), para demolição de rochas no Km 30, onde houve um desmoronamento de rochas no dia 3 deste mês.
A informação foi divulgada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) e a equipe estará no local a partir das 8 horas da manhã de sábado (14) e, logo após as detonações, será feita a limpeza do trecho para liberar o trânsito em meia pista, no sistema pare e siga.
A previsão da liberação total da pista, nos dois sentidos, é entre sábado e domingo (15). O DER-ES pede que os motoristas reduzam a velocidade ao passaram pelo local e respeitem a sinalização do trecho.
ROTAS ALTERNATIVAS
- De Venda Nova do Imigrante para Cachoeiro de Itapemirim: seguir pela BR 262 e continuar pela ES 164.
- De Venda Nova do Imigrante para Alegre: seguir pela BR 262, depois passar pela ES 181 e chegar ao município pela BR 482.
- De Castelo para Venda Nova do Imigrante: passar por Cachoeiro de Itapemirim, pegar a ES 164 (sentido Vargem Alta) e chegar ao município pela BR 262.