Rodovia que liga Castelo a Venda Nova é liberada em meia pista no ES

A ES 166, Rodovia Pedro Cola, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante, foi liberada em meia pista neste sábado (07). De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) a liberação da via já era prevista se o tempo permanecesse firme na região. Desde a terça-feira (03), um deslizamento de pedras interrompeu o trânsito na rodovia, no quilômetro 30, na localidade de Santa Isabel.
Além do desmoronamento de pedras de terça, um novo deslizamento de terra foi registrado na quinta-feira (5), no mesmo local do anterior.
De acordo com o divulgado pelo DER, equipes atuaram durante toda a tarde para efetuar a limpeza da rodovia, para que o local fosse liberado. O órgão ainda alerta para que os motoristas reduzam a velocidade ao passarem pelo local e respeitem sinalização no trecho.