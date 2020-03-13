Motorista morre em acidente na Rodovia Pedro Cola, em Castelo

Um motorista morreu na noite desta quinta-feira (12), na ES 166, a Rodovia Pedro Cola, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Ele estava dirigindo um caminhão, quando bateu em outro veículo e caiu em uma ribanceira.
A identidade do motorista não foi revelada, mas segundo a Polícia Militar, ele colidiu com outro caminhão que estava parado na rodovia devido a problemas mecânicos e, em seguida, tombou em uma ribanceira.
O socorro chegou a ser acionado, mas a morte do motorista foi confirmada no local.