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Sul do ES

Motorista morre em acidente na Rodovia Pedro Cola, em Castelo

O condutor colidiu com outro caminhão que estava parado na pista devido a problemas mecânicos

Publicado em 13 de Março de 2020 às 11:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 11:12
Motorista morre em acidente na Pedro Cola, em Castelo Crédito: Redes Sociais
Um motorista morreu na noite desta quinta-feira (12), na ES 166, a Rodovia Pedro Cola, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Ele estava dirigindo um caminhão, quando bateu em outro veículo e caiu em uma ribanceira.

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A identidade do motorista não foi revelada, mas segundo a Polícia Militar, ele colidiu com outro caminhão que estava parado na rodovia devido a problemas mecânicos e, em seguida, tombou em uma ribanceira.
O socorro chegou a ser acionado, mas a morte do motorista foi confirmada no local.

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