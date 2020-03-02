Defesa Civil de Castelo nega abertura de comportas de represa Crédito: PMC

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A Defesa Civil de Castelo emitiu uma nota na manhã desta segunda-feira (02), alertando que não procede a informação sobre a abertura das comportas da Pequena Central Hidrelétrica - PCH "São João", de Castelo, no Sul do Espírito Santo , colocando em risco o Centro de cidade. A prefeitura explicou ainda que a barragem não possui comportas a serem abertas, por isso, não existe a possibilidade de tal fato acontecer.

CHUVA

Em relação à chuva, a cidade de Castelo está em alerta, porque durante a noite deste domingo (01) algumas ruas e casas foram alagadas e a elevação do rio chegou a 4,22m.

Às 10h, desta segunda (02), o rio havia baixado 40 cm, mas continua a previsão de chuvas intensas, continuadas e volumosas para as próximas 24 horas. Algumas escolas municipais não conseguiram abrir nesta segunda (2) e não haverá aula em todas as escolas municipais nesta terça-feira (3).

O QUE DIZ A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REPRESA

"A empresa Statkraft informa que a PCH Francisco Gros, localizada no município de Alegre, está operando e não apresenta risco à sua estrutura. Quanto a PCH São João (que fica em Castelo), que também é da responsabilidade da Statkraft, a empresa esclarece que a barragem não tem comportas, pois é de soleira livre. A exemplo do barramento em Alegre, a PCH está operando e mantém-se intacta.