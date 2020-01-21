Chuva no ES: cruz é encontrada intacta em loja inundada em Iconha

Loja atingida pela chuva em Iconha tem crucifixo mantido intacto Crédito: Instagram

Diante da destruição enfrentada por Iconha, município ao Sul do Espírito Santo, devido às fortes chuvas que tiveram início na última sexta-feira (17) , uma história de fé chamou a atenção nas redes sociais: uma loja da região, que ficou completamente embaixo da água, manteve um crucifixo intacto, mesmo não estando preso à parede. A afirmação é da arquiteta Michele Mozer, filha da proprietária do estabelecimento, que compartilhou o fato no Instagram. Ela fala da surpresa e da emoção que a família sentiu ao saber do que havia acontecido.

Na noite da enchente eu não estava em Iconha. Mas o que aconteceu é que ninguém esperava que a água fosse subir tão rápido. Ninguém deu conta de tirar nada das lojas e praticamente todo mundo perdeu tudo. Meu pai tentou proteger as coisas e colocá-las no alto, saiu da loja com a água no peito. Depois disso, para nossa surpresa, já que nem conseguimos de imediato entrar na loja quando abaixou a água, olhamos pelo vidro e percebemos que a prateleira que tinha o crucifixo ficou intacta".

"A loja ficou revirada, só ficou o crucifixo no mesmo lugar e ele não tinha prego, estava só encostado na parede, foi surpreendente" Michele Mozer - Filha do dono da loja

"SENTIMOS QUE DEUS ESTÁ DO NOSSO LADO"

De família católica, Michele contou que é muito devota e que se sentiu confortada com o ocorrido. Segundo ela, é como se Deus enviasse a mensagem de que está sempre presente. Nem apoio da prateleira que é de vidro a imagem tinha e ficou do mesmo jeito que estava quando a loja estava fechada, antes da chuva. Temos muita fé e isso foi muito emocionante para nós. Nos confortamos sabendo que Deus está ali, independente da situação, disse.