Carreta tomba, pega fogo e interdita a BR 101 em Iconha

Carreta pegou fogo na BR 101 Crédito: Reprodução

Um caminhão tombou e pegou fogo na BR 101, em Iconha, por volta das 18h50 desta terça-feira (10). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a rodovia foi interditada próximo ao Km 369 e, até às 22h30, não havia previsão de liberação. O fogo foi controlado. O motorista conseguiu escapar com vida.

Ainda de acordo com a PRF, o caminhão saiu de São Paulo com direção ao município da Serra, no Espírito Santo, e transportava cosméticos e produtos da empresa P&G. O veículo tombou quando o motorista perdeu o controle ao fazer uma curva. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu combater as chamas. O fogo foi controlado e, no final da noite, a equipe realizava trabalho de limpeza no local.