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Sul do ES

Carreta tomba, pega fogo e interdita a BR 101 em Iconha

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, acidente foi no quilômetro 369 da rodovia

Publicado em 10 de Março de 2020 às 21:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 21:00
Carreta pegou fogo na BR 101 Crédito: Reprodução
Um caminhão tombou e pegou fogo na BR 101, em Iconha, por volta das 18h50 desta terça-feira (10). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a rodovia foi interditada próximo ao Km 369 e,  até às 22h30, não havia previsão de liberação. O fogo foi controlado. O motorista conseguiu escapar com vida.
Ainda de acordo com a PRF, o caminhão saiu de São Paulo com direção ao município da Serra, no Espírito Santo, e transportava cosméticos e produtos da empresa P&G. O veículo tombou quando o motorista perdeu o controle ao fazer uma curva. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu combater as chamas. O fogo foi controlado e, no final da noite, a equipe realizava trabalho de limpeza no local.
Segundo os bombeiros, por volta de 22h30 existia ainda o risco de novo incêndio, já que a carreta ainda precisava ser removida. Por isso, a rodovia segue interditada, sem previsão de liberação. 

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