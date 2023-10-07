Cachoeiro é cercado de morros e paisagens encantam moradores

Cachoeiro é cercada de morros, mas paisagens vistas do alto encantam moradores Crédito: Filipe Vargas

Dizem que a cidade de Cachoeiro de Itapemirim tem esse nome por conta das cachoeiras do Rio Itapemirim. Mas para muita gente que mora na cidade do Sul do Espírito Santo, o nome deveria ser outro. Para onde quer que se vá, é difícil chegar ao destino sem subir ou descer um morrinho ou uma baita ladeira.

Para a dona de casa Mari Caxias, é preciso resistência para viver na cidade. “Tinha que ser Cachoeiro do Morro, não é? De tanto morro que tem, é impressionante! Tem que ter resistência física. Então, você tem que ter bastante perna forte para conseguir subir porque se não você não sobe”, disse a moradora ao ser entrevistada pelo repórter da TV Gazeta, Gustavo Ribeiro.

Cachoeiro é cercada de morros Crédito: Filipe Vargas

Se subir morro não é tarefa fácil, imagina com compras em um dia ensolarado. Mas, há quem goste. O aposentado Silvio da Silva trocou as ruas planas do interior de São Paulo pelos morros de Cachoeiro. “É bem diferente aqui. Bom, eu gosto de morar aqui. A mulher e as meninas gostam mais ou menos”, contam o aposentado.

As entregas também são prejudicadas pelas ladeiras íngremes. O motoboy Paulo Victor diz que nem sempre a pizza encomendada chega como planejado. “A quatro queijos, dependendo do morro que o cabra sobe, a pizza vira e chega igual um pastel”, ironiza o motoboy.

Cachoeiro é cercada de morros Crédito: Filipe Vargas

Até para quem tem carro, a coisa fica complicada às vezes. É o que conta a vendedora Andreia Mariano. “Olha, para quem não é bom de ladeira, é melhor nem subir, porque, de repente, encontra com um carro descendo. Tem que saber equilibrar o negócio senão volta. O morro não é difícil só para quem anda a pé. Para quem anda de carro, é um desafio”, brincou Andreia Mariano.