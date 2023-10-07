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Entre subidas e descidas

Cachoeiro é cercado de morros e paisagens encantam moradores

Na maior cidade do Sul do Estado, para onde quer que se vá, é difícil chegar ao destino sem subir ou descer um morrinho ou uma baita ladeira

Publicado em 07 de Outubro de 2023 às 09:31

Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

07 out 2023 às 09:31
Cachoeiro é cercada de morros, mas paisagens vistas do alto encantam moradores
Cachoeiro é cercada de morros, mas paisagens vistas do alto encantam moradores Crédito: Filipe Vargas
Dizem que a cidade de Cachoeiro de Itapemirim tem esse nome por conta das cachoeiras do Rio Itapemirim. Mas para muita gente que mora na cidade do Sul do Espírito Santo, o nome deveria ser outro. Para onde quer que se vá, é difícil chegar ao destino sem subir ou descer um morrinho ou uma baita ladeira.
Para a dona de casa Mari Caxias, é preciso resistência para viver na cidade. “Tinha que ser Cachoeiro do Morro, não é? De tanto morro que tem, é impressionante! Tem que ter resistência física. Então, você tem que ter bastante perna forte para conseguir subir porque se não você não sobe”, disse a moradora ao ser entrevistada pelo repórter da TV Gazeta, Gustavo Ribeiro.
Cachoeiro é cercada de morros
Cachoeiro é cercada de morros Crédito: Filipe Vargas
Se subir morro não é tarefa fácil, imagina com compras em um dia ensolarado. Mas, há quem goste. O aposentado Silvio da Silva trocou as ruas planas do interior de São Paulo pelos morros de Cachoeiro. “É bem diferente aqui. Bom, eu gosto de morar aqui. A mulher e as meninas gostam mais ou menos”, contam o aposentado.
As entregas também são prejudicadas pelas ladeiras íngremes. O motoboy Paulo Victor diz que nem sempre a pizza encomendada chega como planejado. “A quatro queijos, dependendo do morro que o cabra sobe, a pizza vira e chega igual um pastel”, ironiza o motoboy.
Cachoeiro é cercada de morros
Cachoeiro é cercada de morros Crédito: Filipe Vargas
Até para quem tem carro, a coisa fica complicada às vezes. É o que conta a vendedora Andreia Mariano. “Olha, para quem não é bom de ladeira, é melhor nem subir, porque, de repente, encontra com um carro descendo. Tem que saber equilibrar o negócio senão volta. O morro não é difícil só para quem anda a pé. Para quem anda de carro, é um desafio”, brincou Andreia Mariano.
Mesmo com todos altos e baixos, há quem tire proveito da vista. Para o eletricista, Elias Carvalho a paisagem é recompensadora. “Tem aquela sensação de cheguei, venci, sobrevivi e me deparei com a natureza e valeu a pena. Cachoeiro é uma cidade maravilhosa, né? A cidade do sonho mesmo com esse monte de morro. Mesmo com esse calor, esse monte de morro, o povo cachoeirense é maravilhoso”, disse à reportagem.

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