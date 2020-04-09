Advogado que doou R$ 1 milhão após chuvas no ES é internado com Covid-19

Advogado Sérgio Bermudes Crédito: Reprodução/Redes sociais

Segundo a publicação, ele está em um hospital no Rio de Janeiro e o estado se saúde é delicado, de acordo com informações de amigos do advogado.

Em janeiro deste ano, o advogado cachoeirense, disse ter ficado sensibilizado com os danos que a enchente causou em casas e comércios do município. Recebi vídeos e fotos e fiquei muito triste, muito chocado. Vi um pedaço da minha história ser atingida. A Praça Jerônimo Monteiro, as pontes onde passei, a escola onde estudei, tudo alagado", afirmou à reportagem de A Gazeta.

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