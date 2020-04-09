Advogado que doou R$ 1 milhão após chuvas no ES é internado com Covid-19

O advogado Sérgio Bermudes, que doou R$ 1 milhão para Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, depois da enchente que causou estragos no município em janeiro deste ano, está hospitalizado com o novo coronavírus (Covid-19). A informação foi divulgada pelo site da revista Veja, na noite desta quarta-feira (08).
Segundo a publicação, ele está em um hospital no Rio de Janeiro e o estado se saúde é delicado, de acordo com informações de amigos do advogado.
Em janeiro deste ano, o advogado cachoeirense, disse ter ficado sensibilizado com os danos que a enchente causou em casas e comércios do município. Recebi vídeos e fotos e fiquei muito triste, muito chocado. Vi um pedaço da minha história ser atingida. A Praça Jerônimo Monteiro, as pontes onde passei, a escola onde estudei, tudo alagado", afirmou à reportagem de A Gazeta.
Sérgio Bermudes nasceu e viveu em Cachoeiro de Itapemirim até concluir o ensino fundamental. Atualmente, mora no Rio de Janeiro, onde atua desde 1970. É um dos advogados mais conhecidos do país e tem escritórios em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e correspondentes fora do país.