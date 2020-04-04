Rio de Janeiro tem 58 óbitos e 1.246 casos de Covid-19 confirmados

Covid-19 Crédito: Viktor Forgacs/ Unsplash

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro divulgou boletim em que informa que o total de óbitos por coronavírus chegou a 58 neste sábado, 4, e que já há 1.246 casos confirmados da doença. Há ainda 72 óbitos em investigação no Estado.

De sexta-feira para sábado houve 11 novas mortes relacionadas à covid-19 no Rio de Janeiro, sendo apenas três com mais de 60 anos, faixa etária considerada mais vulnerável ao vírus.

O grupo inclui um homem de apenas 23 anos.

Até aqui as vítimas no Estado são 31 homens e 27 mulheres. O número de casos confirmados cresceu em um total de 172 da sexta para o sábado.