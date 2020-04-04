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Covid-19

Rio de Janeiro tem 58 óbitos e 1.246 casos de Covid-19 confirmados

De sexta-feira para sábado houve 11 novas mortes, sendo apenas três com mais de 60 anos, faixa etária considerada mais vulnerável ao vírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 18:31

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 18:31

Covid-19
Covid-19 Crédito: Viktor Forgacs/ Unsplash
A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro divulgou boletim em que informa que o total de óbitos por coronavírus chegou a 58 neste sábado, 4, e que já há 1.246 casos confirmados da doença. Há ainda 72 óbitos em investigação no Estado.
De sexta-feira para sábado houve 11 novas mortes relacionadas à covid-19 no Rio de Janeiro, sendo apenas três com mais de 60 anos, faixa etária considerada mais vulnerável ao vírus.
O grupo inclui um homem de apenas 23 anos.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Até aqui as vítimas no Estado são 31 homens e 27 mulheres. O número de casos confirmados cresceu em um total de 172 da sexta para o sábado.
A maior parte dos casos confirmados está concentrada na capital fluminense (982), seguida por Niterói (79), Volta Redonda (45) e nos municípios de Nova Iguaçu (19) e Duque de Caxias (13), ambos na Baixada Fluminense.

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