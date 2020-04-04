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Coronavírus no Brasil

Brasil registra 72 novas mortes por Covid-19, total é de 431

Um novo balanço da doença foi liberado neste sábado (4) pelo Ministério da Saúde; 10.278 casos são confirmados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 17:03

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 17:03

Covid-19
Covid-19 Crédito: Viktor Forgacs/ Unsplash
O Brasil já registra ao menos 431 mortes pelo novo coronavírus, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados neste sábado (4).
Foram contabilizadas 72 novas mortes confirmadas nas últimas 24 horas.
Com o novo balanço, o país também já soma 10.278 casos confirmados da doença. O número representa um salto de 13,5% em relação ao dia anterior, quando foram computados 9.056 casos.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O ministério, porém, tem informado que o número real de casos tende a ser maior, já que são testados apenas os casos graves, de pacientes internados em hospitais, e há casos represados à espera de confirmação.
Reportagem da Folha de S.Paulo mostrou que equipes de atenção básica em várias cidades e estados afirmam que a subnotificação ao Ministério da Saúde de casos suspeitos tem sido gigantesca. Dizem ainda que, sem uma portaria específica do ministério, médicos têm se guiado por notas técnicas locais com orientações distintas.

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