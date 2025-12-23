Home
>
Política
>
Vila Velha aprova orçamento 2026 com mais recursos para Educação e Urbanismo

Vila Velha aprova orçamento 2026 com mais recursos para Educação e Urbanismo

Projeto apresentado pelo Executivo foi votado na Câmara Municipal e prevê despesa de R$ 2,43 bilhões no próximo ano; confira as áreas com mais verba

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16:41

A Câmara Municipal de Vila Velha aprovou, nesta segunda-feira (22), o projeto de lei orçamentária apresentado pela prefeitura, que prevê despesas de R$ 2,43 bilhões em 2026. Assim como nos municípios vizinhos, as áreas de Educação e Urbanismo vão ser contempladas com os maiores volumes de recursos no próximo ano. 

Recomendado para você

Projeto apresentado pelo Executivo foi votado na Câmara Municipal e prevê despesa de R$ 2,43 bilhões no próximo ano; confira as áreas com mais verba

Vila Velha aprova orçamento 2026 com mais recursos para Educação e Urbanismo

Senador do RJ esteve em Vitória na segunda-feira (22). Ele se expressou de forma mais moderada, é verdade. O conteúdo, entretanto, é outra história

No ES, um Flávio Bolsonaro diferente do pai, mas nem tanto

Após o governador apoiar Ricardo Ferraço como pré-candidato ao Palácio Anchieta, prefeito afirmou que quem vai decidir "é o povo"

Casagrande: "O que Arnaldinho falou é um pleonasmo"

Apesar da unanimidade pela aprovação da proposta, com a votação dos 19 vereadores presentes à sessão — Jonimar Santos (PP) e Pastor Fabiano (PL) não participaram —, houve discussão em torno das emendas apresentadas por Rafael Primo (PT). As propostas do parlamentar tinham foco na transparência dos gastos públicos e ele requisitou que fossem votadas separadamente, mas recebeu apoio de apenas outros três vereadores. Na apreciação das emendas em bloco, as sugestões foram rejeitadas pela maioria. Apenas a vereadora Patricia Crizanto (PSB) votou com o petista. 

Vila Velha investe mais de R$119 milhões em escolas, alunos e professores
Escola municipal em Vila Velha: Educação vai ter um aporte de R$ 695 milhões Crédito: Everton Thiago/PMVV/Divulgação

O vereador Devacir Rabello (PL) também elaborou 50 emendas, mas não as formalizou para votação. As propostas foram entregues durante a sessão ao presidente da Casa de Leis, Osvaldo Maturano (PRD), que se comprometeu a enviar para análise do Executivo.

Leia mais

Imagem - Educação e Urbanismo reúnem os maiores valores no Orçamento de Cariacica em 2026

Educação e Urbanismo reúnem os maiores valores no Orçamento de Cariacica em 2026

Imagem - Serra vai ter R$ 44 milhões a menos na Educação em 2026; Urbanismo cresce R$ 128 milhões

Serra vai ter R$ 44 milhões a menos na Educação em 2026; Urbanismo cresce R$ 128 milhões

Imagem - Educação e Urbanismo ficam entre maiores fatias do Orçamento de Vitória em 2026

Educação e Urbanismo ficam entre maiores fatias do Orçamento de Vitória em 2026

No projeto aprovado pela Câmara, as seguintes áreas vão receber os maiores volumes de recursos:

  • Educação: R$ 695,72 milhões
  • Urbanismo: R$ 438,25 milhões
  • Saúde: R$ 417,58 milhões
  • Administração: R$ 231,25 milhões
  • Previdência Social: R$ 177,98 milhões
  • Segurança Pública: R$ 86,85 milhões

Para o Legislativo, foram reservados R$ 55 milhões, um aumento de 13% em comparação a este ano. Mas, no geral, o Orçamento para 2026 representa um reajuste menor, de 6,8%, em relação à proposta orçamentária de 2025, quando as despesas foram fixadas em R$ 2,27 bilhões. Os recursos serão usados para o pagamento de pessoal, custeio e investimentos.

Leia mais

Imagem - Casagrande cita avanços e aponta áreas a melhorar no governo do ES em 2026

Casagrande cita avanços e aponta áreas a melhorar no governo do ES em 2026

Imagem - Conceição da Barra quer criar 87 novos cargos com salário de até R$ 15 mil

Conceição da Barra quer criar 87 novos cargos com salário de até R$ 15 mil

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais