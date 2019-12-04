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Mandato de 2012

Vidigal vira réu em processo que investiga improbidade na Serra

Petição foi acolhida pela Justiça, que intimou as partes a apresentarem suas versões. Ministério Público diz que Vidigal deixou o cargo de prefeito da Serra, em 2012, sem dinheiro suficiente em caixa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 20:40

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 20:40

Sergio Vidigal é ex-prefeito da Serra Crédito: Divulgação
O deputado federal e ex-prefeito da Serra Sergio Vidigal (PDT) se tornou réu em uma ação civil de improbidade devido a fatos relativos ao seu terceiro mandato no município, entre 2009 e 2012. A Justiça Estadual, por meio da Vara de Fazenda Pública Municipal, recebeu a petição inicial e determinou a intimação das partes para apresentar suas versões.
O processo se baseia em uma ação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que acusa o pedetista de deixar a administração da prefeitura com indisponibilidade de caixa, descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
A juíza Telmelita Guimarães Alves, que assina a decisão, diz que a petição do MPES aponta atos que caracterizam improbidade administrativa, mas ressalta que o recebimento da petição não exige elementos para formar um juízo de convicção plena sobre as ações apontadas pelo órgão.
O advogado de defesa de Sergio Vidigal no caso, Rodrigo Barcellos, disse que o recebimento da petição inicial é um procedimento normal, não havendo decisão de mérito sobre o fato. Porém, como é de conhecimento de todos, a vida pública do deputado Sérgio Vidigal sempre foi pautada dentro dos princípios éticos, da probidade, da legalidade, não havendo qualquer motivo para responder por tal ação, afirma

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