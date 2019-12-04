Vidigal vira réu em processo que investiga improbidade na Serra

A juíza Telmelita Guimarães Alves, que assina a decisão, diz que a petição do MPES aponta atos que caracterizam improbidade administrativa, mas ressalta que o recebimento da petição não exige elementos para formar um juízo de convicção plena sobre as ações apontadas pelo órgão.

O advogado de defesa de Sergio Vidigal no caso, Rodrigo Barcellos, disse que o recebimento da petição inicial é um procedimento normal, não havendo decisão de mérito sobre o fato. Porém, como é de conhecimento de todos, a vida pública do deputado Sérgio Vidigal sempre foi pautada dentro dos princípios éticos, da probidade, da legalidade, não havendo qualquer motivo para responder por tal ação, afirma