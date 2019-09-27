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Fraude em contratação

Justiça recebe ação contra Sérgio Vidigal por ato de improbidade

Ação é relativa a fatos de 2010, quando Vidigal era prefeito da Serra. Caso estava no STF, mas passou a tramitar em instância inferior quando houve a restrição do foro privilegiado
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

27 set 2019 às 15:12

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 15:12

Sérgio Vidigal: defesa do atual deputado nega ilegalidade Crédito: Divulgação
O juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, da Vara da Fazenda Pública Estadual da Serra, aceitou uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) contra o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT) por fatos de 2010, quando o pedetista era prefeito da Serra.
Justiça recebe ação contra Sérgio Vidigal por ato de improbidade
Com a decisão, datada de 4 de setembro, Vidigal e outros envolvidos passam a responder ao processo. São apurados indícios de fraudes na contratação de uma empresa para a gestão dos serviços de saúde da Serra.
> Após autorização para cargos, MPES terá mais R$ 6 milhões para pessoal
Na ação, o MPES alega, em síntese, que houve R$ 6,5 milhões de prejuízo ao erário municipal porque a contratação da empresa atentava contra os princípios da administração pública e violava "deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições".
Para o órgão ministerial, a administração não poderia ter considerado que o serviço pretendido só seria possível com a contratação de uma empresa particular, nem ter considerado que apenas uma firma possuía as condições técnicas de prestar o serviço.
Os atos de Vidigal apurados nessa ação, porém referentes à esfera penal, já tramitaram em instância especial. Em 2018, após a restrição do foro privilegiado dos membros do Poder Legislativo, o Supremo Tribunal Federal determinou a remessa do procedimento para instância inferior.
Ficou entendido que o caso não guardava relação com o mandato de deputado federal, nem havia sido praticado em razão dele. Portanto, não deveria mais tramitar no STF.
> O que os políticos ganham presidindo órgãos técnicos
A defesa de Vidigal nega ilegalidades, conforme consta nos autos da ação civil.
"Havia muitos e relevantes motivos para a assinatura do convênio, o que justifica as contratações efetuadas, não restando configurado qualquer evidência de desperdício de verba (ao passo que) as decisões para a assinatura do convênio foram tomadas dentro dos parâmetros da legalidade, tendo os gestores atuado com base em posicionamentos técnicos e jurídicos", argumentou.
> Judiciário e MPES gastam R$ 990 mil por mês com aluguel de prédios
O advogado de Sérgio Vidigal, Altamiro Thadeu, informou nesta sexta-feira (27) que não há ilegalidades. "Não existe ato de improbidade. Vidigal sequer era ordenador de despesas. Não há narrativa de ação ou omissão praticada por Vidigal que possa ser considerada como improbidade administrativa", frisou.
 

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