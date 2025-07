Assista

Vídeo explica operação da PF e quais restrições Bolsonaro terá que cumprir

Ex-presidente terá que obedecer uma série de medidas restritivas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF

As buscas ocorreram no âmbito de uma investigação aberta no STF na última sexta-feira (11), dois dias depois após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros , citando o processo contra o ex-presidente no STF.>

A defesa de Bolsonaro afirmou ter recebido "com surpresa e indignação" as medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Disse ainda que ele "sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário".>