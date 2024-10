Vice-prefeito eleito de Vila Velha volta a comandar secretaria

Um homem foi preso após esfaquear a mãe e o irmão dentro de casa no distrito de Rio Quartel, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (13). Segundo a Polícia Militar, o autor do crime estava trancado dentro do quarto e não abriu a porta para o irmão, que tinha pedido para entrar porque queria dormir. O indivíduo, depois, saiu do quarto com uma faca e atacou o irmão. A mãe foi atingida quando tentava impedir que algo pior acontecesse.