Verdadeiro ou falso: checamos fala dos candidatos ao governo do ES em debate

Debate CBN/A Gazeta com os candidatos ao governo de ES Crédito: Fernando Madeira

O Passando a Limpo, serviço de checagem de A Gazeta, analisou as declarações dos candidatos e checou as que trazem informações objetivas, baseadas em fatos e dados, que podem ser comprovados com base em documentos e imagens. Opiniões não foram analisadas.

Todos eles tiveram frases analisadas, sendo aqui publicadas as que são possíveis de verificação. Assim, não foram checadas opiniões, conceitos abertos/abstratos e tendências para o futuro que ainda não se consolidaram em fontes conhecidas.

As declarações são classificadas seguindo o método já utilizado por A Gazeta nas eleições de 2018 e 2020, que leva em conta os sete selos listados abaixo:

Verdadeiro: quando a declaração ou informação corresponde aos fatos e aos dados;

quando a declaração ou informação corresponde aos fatos e aos dados; Verdadeiro, mas: quando a informação é verdadeira, mas um complemento é fundamental para a formação de juízo de valor por parte do leitor;

quando a informação é verdadeira, mas um complemento é fundamental para a formação de juízo de valor por parte do leitor; Não se sustenta: quando não há dados conhecidos que comprovem a informação ou declaração;

quando não há dados conhecidos que comprovem a informação ou declaração; Contraditório: quando a informação ou declaração vai de encontro a outra emitida, também confiável;

quando a informação ou declaração vai de encontro a outra emitida, também confiável; Discutível: quando a veracidade depende da metodologia utilizada;

quando a veracidade depende da metodologia utilizada; Exagerado: quando a informação segue uma linha coerente, mas foi exagerada;

quando a informação segue uma linha coerente, mas foi exagerada; Falso: quando a informação ou declaração não corresponde aos fatos ou aos dados públicos.

AS DECLARAÇÕES

Aridelmo Teixeira (Novo)

"A educação nossa, nós conseguimos botar em 2019 em primeiro lugar em conhecimento de Matemática. Caiu para sexto. Foi divulgado pelo MEC semana passada. O conhecimento em Português caiu para quarto lugar" Aridelmo Teixeira - Candidato do Novo

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Em 2021, contudo, dado divulgado em 16 de setembro deste ano mostra que a rede estadual do Espírito Santo foi ultrapassada por Santa Catarina no ranking das unidades da federação. Dessa forma, ficou em segundo lugar, e não em sexto, como afirmou o candidato.

Já em Língua Portuguesa, o Estado também ficou em primeiro lugar no Saeb de 2019. Contudo, caiu para quarto lugar no levantamento de 2021, como apontou Aridelmo.

"No debate de terça-feira, fui ironizado porque lá no meu programa de governo tem ‘acabar a Leitão da Silva’. Entre no site do Tribunal de Contas. O que está escrito lá? Reiniciada a obra em 20 de julho de 2022" Aridelmo Teixeira - Candidato do Novo

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Segundo o site GeoObras do Tribunal de Contas do Espírito Santo , onde é disponibilizado o acompanhamento das obras públicas, a obra da Avenida Leitão da Silva consta como “reiniciada” em 20 de julho deste ano.

A Gazeta demandou o DER para mais detalhes a respeito da retomada do empreendimento, mas não houve retorno até a noite desta quinta-feira (29).

"Só no atual governo, no primeiro ano, o subsídio no transporte público e combustível aumentou 50%. Isso em 2019, antes da pandemia" Aridelmo Teixeira - Candidato do Novo

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Segundo dados de 2018 fornecidos pelo governo do Espírito Santo foram pagos como subsídio aos consórcios de empresas que operam o Sistema Transcol R$ 99,1 milhões. Já em 2019, segundo dados fornecidos também pelo governo estadual para A Gazeta, o subsídio repassado ao Sistema Transcol foi de R$ 169 milhões.

Tomando como base esses dados, o aumento foi de cerca de 70%. No subsídio, estão incluídos todos os custos de operação do sistema, inclusive o combustível.

"Um candidato aqui, lá em 2011 estava lá, vamos fazer a terceira via da terceira ponte. Foi feito? Não. Está lá de novo no programa" Aridelmo Teixeira - Candidato do Novo

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Em 2011, após vencer a eleição para governador, Renato Casagrande prometeu aumentar de quatro para seis o número de faixas da Terceira Ponte, ou seja, uma a mais por sentido de fluxo. A intenção era colocar corredores exclusivos para ônibus na via.

“Terceira Ponte: as obras da Ciclovia da Vida seguem em ritmo acelerado, assim como será realizada a ampliação de faixas de rolamento na ponte, ampliando sua capacidade de transporte”.

Audifax Barcelos (Rede)

"Nós sabemos de todos os protocolos que tivemos que seguir durante a pandemia. O que me deixa indignado é que o senhor fechou comércio sem critério e não teve programa para atender os trabalhadores e os comerciantes" Audifax Barcelos - Candidato da Rede

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Ao contrário do que declarou Audifax, o governo do Espírito Santo tinha critérios para fazer o enfrentamento à pandemia. A administração estadual baseou a sua atuação em mapa de risco, classificando os municípios conforme o número de casos de Covid-19, de mortes e também a capacidade de o Estado acolher em seus hospitais os pacientes infectados pelo coronavírus

O modelo adotado seguiu critérios técnicos, com o envolvimento de representantes de diversas áreas, como a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Corpo de Bombeiros.

Os indicadores do mapa de risco, que variava de baixo a extremo, serviam para orientar as medidas adotadas ao longo da pandemia. E foram esses dados que subsidiaram o fechamento do comércio e de outros estabelecimentos em momentos mais críticos da crise sanitária.

"Tenho falado que tem dinheiro sobrando, sim. Seis bilhões. Corrigido, hoje, está chegando a mais de R$ 7 bilhões em caixa do governo" Audifax Barcelos - Candidato da Rede

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O candidato Audifax Barcelos (Rede) voltou a mencionar que o Estado dispõe de R$ 6 bilhões em caixa e que não usa o recurso. No debate, ele afirmou que o valor já foi corrigido, que ele conferiu, e agora já passaria de R$ 7 bilhões.

A Gazeta foi investigar os dados e, Como a existência ou não do dinheiro virou pauta da campanha,foi investigar os dados e, no dia 20 de setembro , já havia esclarecido que o governo não dispõe desse volume todo livre para gastar.

Com a retomada do assunto por Audifax, a Secretaria de Estado da Fazenda voltou a ser procurada para informar sobre os valores, se havia atualização. Em nota, o órgão apontou que as informações estão disponíveis no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar . Contudo, esses dados são publicados anualmente. O relatório referente a 2021 evidenciou para o Poder Executivo uma disponibilidade líquida, no final do ano passado, de R$ 5,9 bilhões (incluindo fundos), sendo que, desse montante, o valor de R$ 2,25 bilhões refere-se a recursos não vinculados (livres). Não há, portanto, dados do demonstrativo de 2022 para inferir que o Estado dispõe de R$ 7 bilhões em caixa.

"Teve outras promessas: ar-condicionado em todos os ônibus, não cumpriu; o aquaviário, não cumpriu" Audifax Barcelos - Candidato da Rede

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Antes da pandemia, a expectativa do governador era que o aquaviário voltasse a operar na Grande Vitória em 2021. Mas, em julho de 2020, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) já informava que, devido à crise sanitária, o projeto iria atrasar e não mais seria definida uma data para começo da operação.

Sobre os ônibus, Casagrande afirmou, em uma prestação de contas na Assembleia Legislativa em março de 2019, que pretendia renovar toda a frota do Sistema Transcol até o final da sua gestão e, nesse processo, todos os ônibus passariam a ter ar-condicionado.

Cinco meses depois, foram entregues os primeiros veículos climatizados. Na ocasião, a Semobi reduziu a estimativa e informou que, até o fim de 2022, seriam 600 com ar-condicionado , o que não representa toda a frota.

Naquele ano, segundo dados da Ceturb, havia 1.426 veículos Transcol. Atualmente, conforme nota do órgão, são 1.592 ônibus. Desse total, aproximadamente 30% da frota (540) foi renovada e tem ar-condicionado. A previsão é a de que até 2027 toda a frota seja renovada.

Carlos Manato (PL)

"Eu realmente estava no Congresso e estava ligado a uma orientação partidária. Naquele momento, a gente seguiu a orientação partidária de votar não [para a reforma trabalhista], tá certo?" Carlos Manato - Candidato do PL

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Questionado sobre ter votado contra a reforma trabalhista quando era deputado federal, em 2017, Manato disse que seu voto foi seguindo a orientação do seu partido, que na época era o Solidariedade.

"87% das pessoas que procuraram agora durante a pandemia crédito no governo do Estado não conseguiram esse crédito. O governo do Estado não deu crédito a essas pessoas" Carlos Manato - Candidato do PL

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Manato afirmou que a maioria de quem buscou crédito nos bancos do Estado não conseguiu. No entanto, não há dados conhecidos que comprovem essa informação.

A Gazeta na época, sendo que 60% tiveram os pedidos negados e 29% ainda aguardavam resposta, Em 2020, uma pesquisa divulgada pelo Sebrae com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostrou que apenas cerca 13% dos pequenos negócios do ES conseguiram crédito na pandemia. Os outros 87% não tinham conseguido crédito , como mostrouna época, sendo que 60% tiveram os pedidos negados e 29% ainda aguardavam resposta, conforme o estudo

No entanto, o dado não diz respeito apenas a crédito com subsídio do governo do Estado, mas pedidos em instituições bancárias em geral. Além disso, se refere apenas aos primeiros meses da pandemia. Tanto que uma nova versão da pesquisa mostrou, em agosto de 2021 , que 50% dos pequenos negócios no Estado que solicitaram conseguiram crédito.

"O governo fala que é transparente, mas a última atualização do Fundo Soberano foi em abril de 2021" Carlos Manato - Candidato do PL

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No portal da Secretaria da Fazenda (Sefaz) , consta que o último relatório de desempenho do Fundo Soberano (Fundes) foi publicado em 7 de abril de 2021. O documento mostrava um repasse acumulado de R$ 410,4 milhões até fevereiro de 2021.

No entanto, o Fundo Soberano conta com um site específico que atualiza os valores constantemente. No site, é possível verificar que a última atualização foi feita nesta quinta-feira (29/09/2022), totalizando mais de R$ 1 bilhão em recursos no fundo. Ou seja, a veracidade da informação depende da fonte utilizada.

"Em 10 anos, houve uma queda de 15% na renda média do capixaba, isso quer dizer que o capixaba está ganhando menos" Carlos Manato - Candidadto do PL

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A mesma reportagem mostrou que, desde o início da pandemia em 2020, até 2021, a renda média do capixaba caiu 15%. Em 10 anos (de 2012 a 2021), a renda média no Estado caiu 5,2%.

O capixaba de fato está ganhando menos na comparação com 10 anos atrás, conforme disse o candidato, mas o dado de 15% de queda se refere apenas ao período de pandemia, quando várias pessoas perderam uma das fontes de renda ou ficaram se emprego.

Guerino Zanon (PSD)

"Logo depois de ser eleito, este governo prometeu BRT e o aquaviário. Terminou a eleição e garantiu que eram suas prioridades. O BRT não existe e o aquaviário é um monte de tapumes em ano de eleição" Guerino Zanon - Candidato do PSD

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programa de governo do candidato Casagrande de 2018 , presente no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), informa que o BRT e o aquaviário estão entre os modais a serem adotados em seu governo.

Em outubro de 2018, em sua primeira entrevista após ser eleito , Casagrande afirmou que uma das prioridades do seu segundo governo seria o resgate de projetos antigos do Estado que ainda não tinham saído do papel, entre eles o corredor exclusivo para ônibus, o BRT, e o aquaviário, promessas para melhorar a mobilidade na Grande Vitória..

A Gazeta, o Em setembro de 2019, em matéria de, o governo informava que com o fim do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) , descontinuado pelo governo Jair Bolsonaro (PL), o governo do Estado paralisou 25 obras no Espírito Santo, incluindo o BRT, por falta de recursos.

"O pacto foi feito com a elite política, guardando R$ 6 bilhões, mas eu aumento esse valor para R$ 10 bilhões, se olharmos o dinheiro que existe nos fundos" Guerino Zanon - Candidato do PSD

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A Gazeta, o governo do Estado fechou 2021 com uma disponibilidade de caixa de R$ 5,9 bilhões, com base no Como mostrou a reportagem de, o governo do Estado fechou 2021 com uma disponibilidade de caixa de R$ 5,9 bilhões, com base no demonstrativo disponibilizado pela Sefaz ao final do ano passado . Esse valor corresponde ao resultado financeiro do Estado em 2021 e sobras de exercícios anteriores (uma espécie de poupança). Ou seja, é tudo que sobrava nas contas do Estado, considerando despesas pagas ou já empenhadas.

A Gazeta consultou especialistas que explicaram que os fundos já estão nessa conta, dentro da rubrica de recursos vinculados. Além disso, são recursos que têm destinação específica, carimbada por lei. Do total de disponibilidade de caixa do governo ao final de 2021, R$ 3,6 bilhões são em recursos vinculados (que não são livres e devem ser usados para pagar despesas como de educação, saúde, entre outros gastos) e R$ 2,2 bilhões em recursos não vinculados (livres).

A Sefaz também foi procurada e esclareceu, em nota, que "as informações estão disponíveis no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, publicado anualmente pela Sefaz. O referido relatório referente a 2021 evidenciou para o Poder Executivo do Governo do ES uma disponibilidade líquida de R$ 5,9 bilhões (incluindo fundos)”.

Ou seja, a afirmação que o dinheiro guardado do Estado chegaria a R$ 10 bilhões se somado os fundos não procede, pois eles já estão inclusos nos quase R$ 6 bilhões.

"Os recursos do pacto pela educação, os convênios que foram assinados até agora, os prefeitos não viram os recursos ainda. Os recursos estão na conta do Estado" Guerino Zanon - Candidato do PL

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Em nota, a Sedu informou que “considerando os editais de 2021 e 2022, do total previsto de R$ 664.617.546,78, já foram repassados R$ 280.135.992,35. A diferença ainda não repassada representa o montante referente à segunda e terceira parcelas dos recursos, bem como aqueles planos de aplicação que apresentam pendências, de responsabilidade dos municípios, na documentação necessária exigida para o repasse. Todos os 78 municípios foram contemplados com recursos financeiros. O repasse das segunda e terceira parcelas está condicionado aos procedimentos administrativos e de execução dos recursos para que seja efetivado.”

Questionada se há atraso, a Secretaria afirma que não porque os editais não têmuem prazos estipulados para envio da documentação. “O repasse está condicionado à entrega dos documentos técnicos exigidos no edital. Tão logo entregues e após análise da equipe técnica, estando em conformidade com os critérios estabelecidos, o recurso será disponibilizado à municipalidade.”

O Paes é uma programa que visa estimular o regime de colaboração de Estado e municípios, com ações conjuntas nas áreas de leitura, escrita e cálculo. A proposta é ampliar e melhorar o acesso à educação dos alunos matriculados na rede municipal capixaba, mediante a transferência fundo a fundo às cidades que assinam o pacto. Há recursos para construção, reforma e ampliação de unidades de ensino e para aquisição de equipamentos.

Atualmente, segundo informações da Sedu, todos os 78 municípios capixabas aderiram ao Paes. Para receber o dinheiro, além da adesão, é preciso cumprir critérios técnicos, como inscrever planos de aplicação nos editais vigentes.

A Sedu assegura que não há municípios sem receber recursos, mas, considerando que o órgão também é parte interessada nessa pauta e não há dados públicos para consulta, A Gazeta considerou que a declaração de Guerino não se sustenta.

Renato Casagrande (PSB)

"O candidato Audifax teve tempo de governar a Serra por 12 anos e não fez o que ele está prometendo fazer no Estado. Se não o fez na Serra, não vai fazer no Estado. Ele deixou no caixa da Prefeitura Municipal da Serra perto de R$ 500 milhões, 43% da receita corrente líquida." Renato Casagrande - Candidato do PSB

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Além disso, os documentos do TCE apontam que o município fechou o ano de 2020 com R$ 378.266.013,41 em caixa (o que daria 29,3% da RCL). Deduzindo as obrigações e os restos a pagar, finalizou o ano com R$ 262.679.653,81 como disponibilidade de caixa líquida (20,4% da RCL).

No entanto, o relatório de gestão fiscal disponível no site da transparência da Prefeitura da Serra aponta que no mesmo ano, em 2020, sobrou no caixa do município R$ 611.621.540,92 líquidos. O número é mais que o dobro do dado fornecido na prestação de contas ao TCES. Considerando o dado disponível no site da prefeitura, teriam sobrado em caixa 47% da RCL no último ano de mandato de Audifax, próximo dos 43% citados por Casagrande no debate.

Como tanto a prestação de contas ao TCES quanto o site da transparência da Prefeitura da Serra são fontes confiáveis e oficiais, a informação é contraditória.



"Nós geramos no ano passado, ano ainda de pandemia, 53 mil empregos, abrimos 18.200 empresas. Nós geramos até julho deste ano 32 mil empregos" Renato Casagrande - Candidato do PSB

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"Nós abrimos para os empreendedores prejudicados pela pandemia um fundo de proteção ao emprego de R$ 250 milhões" Renato Casagrande - Candidato do PSB

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Os recursos do fundo, operado pelo Bandes, são destinados a subsidiar linhas de crédito com o objetivo de proteger postos de trabalho, principalmente em segmentos diretamente impactados pela pandemia, como setores culturais, bares, restaurantes, turismo, entre outros.

"O que tivemos foi uma pandemia que enfrentamos e o Estado está entre os três melhores em termos de educação do Ensino Médio" Renato Casagrande - Candidato do PSB

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O Espírito Santo está em terceiro lugar entre os Estados no Ideb 2021 com 4,4 pontos referente ao ensino médio na rede estadual, segundo dados do Ministério da Educação

"Estamos avançando no Ensino Fundamental 1 e 2" Renato Casagrande - Candidato do PSB

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Segundo dados do Ministério da Educação, nos anos iniciais do ensino fundamental da rede estadual, o Espírito Santo se manteve na oitava posição entre 2019 e 2021. Já nos anos finais, saiu da 6ª posição no levantamento anterior (2019) para 13ª no dado mais recente (2021).