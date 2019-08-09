Ônibus do Transcol com ar-condicionado vão começar a rodar

Ônibus do sistema Transcol com ar-condicionado Crédito: Fernando Madeira

Transcol. Os coletivos estão no Estado desde junho, mas a instalação de equipamentos e outros procedimentos documentais atrasaram o início das operações. Os primeiros veículos vão contemplar oito linhas chamadas "troncais", que possuem trajetos entre terminais. O Governo do Estado anunciou que 26 ônibus com ar-condicionado e sem cobrador começam a operar a partir de segunda-feira (12) em linhas do sistema. Os coletivos estão no Estado desde junho, mas a instalação de equipamentos e outros procedimentos documentais atrasaram o início das operações. Os primeiros veículos vão contemplar oito linhas chamadas "troncais", que possuem trajetos entre terminais.

As linhas são as seguintes:

501 - Terminal Jacaraípe x Terminal Vila Velha via Terminal Carapina/3ª Ponte: dois ônibus;

503 - Terminal Laranjeiras x Terminal Vila Velha via Reta da Penha/Lindemberg: cinco ônibus;

504 - Terminal Jacaraípe x Terminal Itacibá via Reta da Penha: três ônibus;

508 - Terminal Laranjeiras x Terminal Vila Velha via 3ª Ponte/Camburi: três ônibus;

516 - Terminal Jacaraípe x Terminal Ibes via Terminal Carapina/Maruípe/Terminal São Torquato: três ônibus;

523 - Terminal Jacaraípe x Terminal Jardim América via Beira Mar: dois ônibus;

572 - Terminal Laranjeiras x Terminal São Torquato via Camburi/Beira Mar: dois ônibus;

591 - Serra x Terminal Campo Grande via Reta da Penha/BR 262: seis ônibus.

Além de contar com ar-condicionado, os veículos não vão ter a função do cobrador. O secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, afirmou que os novos carros terão cobrança apenas pelo bilhete único, o que segundo ele, vai acelerar o tempo de embarque em até 70% e diminuir o tempo da viagem.

"Torna a viagem mais rápida para o passageiro pois não tem necessidade de troco, de esperar na fila, principalmente, em linhas com embarque carregado. Você acaba acelerando o processo de embarque diminuindo o tempo de viagem", disse.

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Mesmo com a retirada da função do cobrador dos novos coletivos, o secretário afirmou que nenhum profissional será demitido. Na ocasião, ele apresentou o Programa de Qualificação de Cobradores, em que as empresas obrigatoriamente terão de cumprir 10 pontos determinados.

"Eles vão passar por um processo de recapacitação, de qualificação técnica, onde tem que ser aproveitados dentro das garagens como mecânicos, fiscais, auxiliares de venda. Estamos garantindo 100% do emprego, não haverá nenhuma demissão no sistema em função disso, vai haver uma troca de função dentro do sistema de transporte", explicou.

Horários

A circulação dos novos veículos será entre os horários de píco da manhã e da noite, com viagens de 6h ás 21h. Segundo o diretor-presidente da Ceturb, Raphael Trés, as linhas escolhidas passaram por um critério de maior demanda dos passageiros.

"Essas linhas foram escolhidas por serem as linhas com maior carregamento, com a maior lotação do sistema, atingindo a maior cobertura territorial. E essas são somente linhas troncais, ou seja, linhas de terminal para terminal. Para diminuir eventual desconforto do passageiro em ficar esperando e passar ônibus com ar-condicionado e ele não poder acessar", explicou.

Quem utiliza o transporte público não demonstra muita empolgação com o anúncio dos novos ônibus com ar-condicionado. Para a auxiliar de estoque Ellen Almeida, 24, o problema é outro. “Isso não vai resolver o problema, que é a superlotação. A gente tem uma quantidade de ônibus muito menor que a população. Não vejo tanto benefício”, disse.

A analista de controle de qualidade Rosimere Reinholz afirma que os novos ônibus com ar-condicionado não devem apresentar muitas mudanças. “A superlotação dos ônibus é horrível, muito cheio. Mesmo com ar-condicionado não vai continuar a mesma coisa. Não vai impactar em nada”, disse.