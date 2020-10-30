Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

Vandinho Leite: veja as propostas do candidato a prefeito da Serra

A Gazeta entrevistou o deputado estadual e candidato para comandar a Serra pelos próximos quatro anos. Saiba as propostas dele para áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. Veja vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 10:00

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 10:00

O deputado estadual e candidato a prefeito da Serra Vandinho Leite (PSDB) conversou com A Gazeta sobre propostas para solucionar alguns problemas enfrentados pela cidade. A partir de perguntas de leitores e de repórteres que cobrem o cotidiano da cidade, o candidato apresentou ideias para as áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. O deputado é o nono e último da série de entrevistas com os candidatos que querem comandar o município mais populoso do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra nas eleições municipais de 2020 foram divulgadas entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30). As publicações foram realizadas por ordem alfabética, considerando o nome de urna registrado pelos candidatos na Justiça Eleitoral.
Vandinho Leite
Vandinho Leite é candidato a prefeito  da Serra Crédito: Kamilli Rampinelli
Vandinho Leite está em sua primeira eleição como candidato a prefeito da Serra. Em 2016, ele também estava com o nome nas urnas, mas como vice na chapa de seu hoje concorrente Sergio Vidigal (PDT). Vandinho foi eleito vereador na Serra, em 2004, com 26 anos. Na época, ele fazia parte do PL, que já era liderado no Estado pelo então senador Magno Malta. Ele atuou na primeira gestão do governador Renato Casagrande (PSB), como secretário de Esportes, e no governo de Paulo Hartung (sem partido), como secretário de Ciência e Tecnologia.
Vandinho tem 42 anos e é formado em Administração, com ênfase em Análise de Sistemas. Na última eleição que disputou, para deputado estadual, ele teve 19.799 votos em todo o Estado. Leia o perfil completo do candidato clicando aqui.

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito da Serra

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

Raposa Política: o homem que disparou no ES e o mosquito da dengue. 2020 não está para brincadeira!

Eleições 2020: entenda o que faz um prefeito

Eleições 2020: entenda o que faz um vereador

Raposa Política: tem gente e até animal que aparece mais que o candidato na campanha no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados