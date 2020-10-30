Vandinho Leite: veja as propostas do candidato a prefeito da Serra

O deputado estadual e candidato a prefeito da Serra Vandinho Leite (PSDB) conversou com A Gazeta sobre propostas para solucionar alguns problemas enfrentados pela cidade. A partir de perguntas de leitores e de repórteres que cobrem o cotidiano da cidade, o candidato apresentou ideias para as áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. O deputado é o nono e último da série de entrevistas com os candidatos que querem comandar o município mais populoso do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra nas eleições municipais de 2020 foram divulgadas entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30). As publicações foram realizadas por ordem alfabética, considerando o nome de urna registrado pelos candidatos na Justiça Eleitoral.
Vandinho Leite está em sua primeira eleição como candidato a prefeito da Serra. Em 2016, ele também estava com o nome nas urnas, mas como vice na chapa de seu hoje concorrente Sergio Vidigal (PDT). Vandinho foi eleito vereador na Serra, em 2004, com 26 anos. Na época, ele fazia parte do PL, que já era liderado no Estado pelo então senador Magno Malta. Ele atuou na primeira gestão do governador Renato Casagrande (PSB), como secretário de Esportes, e no governo de Paulo Hartung (sem partido), como secretário de Ciência e Tecnologia.
Vandinho tem 42 anos e é formado em Administração, com ênfase em Análise de Sistemas. Na última eleição que disputou, para deputado estadual, ele teve 19.799 votos em todo o Estado. Leia o perfil completo do candidato clicando aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.