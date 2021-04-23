TCES manda suspender licitação feita pela Prefeitura de Vitória

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo determina suspensão de pregão da prefeitura Crédito: Fernando Madeira | Arquivo

A decisão provisória foi confirmada pelo pleno da Corte de Contas na sessão realizada na última terça-feira (20), com base no voto do conselheiro Sérgio Borges, relator de duas representações, propostas pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelp) e pela Eppo Saneamento Ambiental e Obras Ltda, respectivamente.

No voto, o relator ressaltou que houve erro na escolha da modalidade pregão, já que o objeto da contratação não está adequado a ela, pois os itens abrangidos constituem serviços públicos especializados, enquanto o pregão destina-se apenas à contratação de serviços comuns.

Da mesma forma que o MP de Contas apontou, o relator também destacou que a licitação desrespeita a Portaria Conjunta 02/2012 celebrada entre o TCES e o MPES, que recomenda aos municípios "desvincular a destinação final dos resíduos sólidos, considerado item de serviço de baixa concorrência, dos demais itens de serviços que podem compor a limpeza urbana", pois colocaria todos os objetos juntos, os de coleta, transporte, tratamento e destinação final, assim como contraria as orientações previstas em Instrução Normativa do tribunal.

Com isso, o relator entendeu que os requisitos para concessão da medida cautelar - decisão provisória - estavam presentes devido às irregularidades apontadas pela Abrelp e também na recomendação do Ministério Público de Contas, já que a efetividade do processo licitatório, que tinha sessão na última segunda-feira (19), pode resultar em dano que dificilmente poderia ser reparado depois.

Além disso, não há risco de descontinuidade dos serviços, pois o município de Vitória vem utilizando contrato emergencial, sem licitação, na coleta de resíduos sólidos.

A decisão do TCES determinou a notificação do secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação de Vitória, Regis Mattos Teixeira, e do prefeito do município, Lorenzo Pazolini (Republicanos), para que se manifestem sobre as supostas irregularidades apontadas no prazo de 24 horas.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA

Por meio de nota, a Prefeitura de Vitória informou que "está buscando alternativas que visem a diminuição dos custos para os serviços de destinação de resíduos da cidade".