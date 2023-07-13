Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Câmara notificada

TCES apura suspeita de uso indevido de carro da Câmara de Santa Teresa

Tribunal de Contas do Espírito Santo deu prazo de 5 dias para que Legislativo municipal explique suspeita de uso de veículos da Casa para levar moradores para serviços médicos na Grande Vitória

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 14:24

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 jul 2023 às 14:24
Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) notificou o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Teresa, Bruno Henriques Araújo (PP), nesta quarta-feira (12), após uma notícia de irregularidade sobre o uso indevido de carros do Legislativo municipal para atender moradores em serviços médicos na Grande Vitória.
O conselheiro responsável pela decisão deu o prazo de cinco dias para que o vereador preste as informações necessárias. A denúncia foi feita por um morador, que registrou que a conduta é uma “afronta aos interesses do Poder Legislativo, com fins eleitoreiros”.
Imagens de drone da cidade de Santa Teresa
Imagens aéreas da cidade de Santa Teresa Crédito: Luciney Araújo
Consta na decisão que foram fornecidos, em anexo, o que seria o comprovante de agendamento de exames em Vila Velha e também fotos do veículo no local. A reportagem de A Gazeta não teve acesso a esses documentos. Por fim, o denunciante pediu que fosse feita uma auditoria à Corte de Contas.
Em nota encaminhada para a reportagem de A Gazeta nesta quarta-feira (26/07), 13 dias após a publicação da reportagem, a Câmara informou que recebeu a notificação no último dia 14 e apresentou a defesa, ao Tribunal de Contas, com os esclarecimentos solicitados no dia 21.
No documento, o presidente da Casa de Leis, Bruno Henriques Araújo (PP), alegou que não requisitou nem autorizou a mencionada viagem.
Afirmou ainda que registrou um boletim de ocorrência para que seja apurado uma possível falsificação de documentos oficiais. 
TCES apura suspeita de uso indevido de carro da Câmara de Santa Teresa

Veja Também

Advogada que levou pedrada na cabeça no ES vai passar por cirurgia

Dois açougues são interditados após fiscalização em Barra de São Francisco

Homem é baleado na cama enquanto dormia em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Santa Teresa TCES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como você lida com a organização e bagunça no dia a dia?
Imagem de destaque
Lula fala em 'reciprocidade' após EUA pedirem saída de delegado da PF envolvido em caso Ramagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados