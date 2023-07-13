O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) notificou o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Teresa, Bruno Henriques Araújo (PP), nesta quarta-feira (12), após uma notícia de irregularidade sobre o uso indevido de carros do Legislativo municipal para atender moradores em serviços médicos na Grande Vitória.
O conselheiro responsável pela decisão deu o prazo de cinco dias para que o vereador preste as informações necessárias. A denúncia foi feita por um morador, que registrou que a conduta é uma “afronta aos interesses do Poder Legislativo, com fins eleitoreiros”.
Consta na decisão que foram fornecidos, em anexo, o que seria o comprovante de agendamento de exames em Vila Velha e também fotos do veículo no local. A reportagem de A Gazeta não teve acesso a esses documentos. Por fim, o denunciante pediu que fosse feita uma auditoria à Corte de Contas.
Em nota encaminhada para a reportagem de A Gazeta nesta quarta-feira (26/07), 13 dias após a publicação da reportagem, a Câmara informou que recebeu a notificação no último dia 14 e apresentou a defesa, ao Tribunal de Contas, com os esclarecimentos solicitados no dia 21.
No documento, o presidente da Casa de Leis, Bruno Henriques Araújo (PP), alegou que não requisitou nem autorizou a mencionada viagem.
Afirmou ainda que registrou um boletim de ocorrência para que seja apurado uma possível falsificação de documentos oficiais.
TCES apura suspeita de uso indevido de carro da Câmara de Santa Teresa