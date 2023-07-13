TCES apura suspeita de uso indevido de carro da Câmara de Santa Teresa

O conselheiro responsável pela decisão deu o prazo de cinco dias para que o vereador preste as informações necessárias. A denúncia foi feita por um morador, que registrou que a conduta é uma “afronta aos interesses do Poder Legislativo, com fins eleitoreiros”.

Imagens aéreas da cidade de Santa Teresa Crédito: Luciney Araújo

Consta na decisão que foram fornecidos, em anexo, o que seria o comprovante de agendamento de exames em Vila Velha e também fotos do veículo no local. A reportagem de A Gazeta não teve acesso a esses documentos. Por fim, o denunciante pediu que fosse feita uma auditoria à Corte de Contas.

Em nota encaminhada para a reportagem de A Gazeta nesta quarta-feira (26/07), 13 dias após a publicação da reportagem, a Câmara informou que recebeu a notificação no último dia 14 e apresentou a defesa, ao Tribunal de Contas, com os esclarecimentos solicitados no dia 21.

No documento, o presidente da Casa de Leis, Bruno Henriques Araújo (PP), alegou que não requisitou nem autorizou a mencionada viagem.

Afirmou ainda que registrou um boletim de ocorrência para que seja apurado uma possível falsificação de documentos oficiais.